Její dcera přežila střelbu v Coloradu, syn málem zemřel na Floridě. Amerika zklamala naše děti, říká

před 2 hodinami

Děti Američanky Celie Randolphové přežily na svých školách střelecké masakry v roce 2006 i letos.

Parkland - "Na emoce si moc nepotrpím," říká Celia Randolphová z Parklandu na Floridě reportérce BBC. "Ale teď jsem hodně rozzlobená a jsem velmi smutná, Amerika zklamala naše děti."

Tím, co se stalo v roce 2006 její dceři Chelsea, si letos na Valentýna musel projít i syn Christian.

Rodina Randolphových žila před dvanácti lety v Bailey, horském městečku ve státě Colorado. Před dvanácti lety v září jim zavolali ze školy, kam chodila tehdy čtrnáctiletá Chelsea s varovným vzkazem - ve škole řádí střelec. Vystrašení rodiče se okamžitě vydali na místo.

Nyní Chelsea poprvé veřejně promluvila o tom, co se tehdy stalo. Do školy Platte Canyon High School vnikl s pistolí a batohem s výbušninami. Zajal šest dívek jako rukojmí.

Speciální policejní jednotka SWAT o pár hodin později rukojmí osvobodila. Jedna dívka při tom ale zemřela. Byla to právě kamarádka Chelsea, šestnáctiletá Emily Keyesová.

Chelsea vypráví, jak byla ona i její spolužáci vyděšení, když do jejich třídy vtrhli po zuby ozbrojení policisté v neprůstřelných vestách a přikázali jim, aby vyběhli ven. "Nevěděli jsme, co se stane. Běželi jsme ven kolem policistů se zbraněmi. V jedné učebně jsem viděla kamaráda, který byl strachy bez sebe a celý bledý, vůbec nemohl mluvit," líčí.

Její matka Celia Randolphová, která je právnička, popisuje, jak se tehdy cítila. "Nemohu ochránit své děti. To je hrůza." A pokračuje: "Vzalo jim to pocit bezpečí, o kterém jsem si myslela, že ho budou mít. Do našeho světa vstoupil cizinec a udělal strašnou věc."

Když se ale Celia ohlíží zpět do období po tomto otřesném činu, říká, že jejich rodinné soužití to i přes určité problémy nenarušilo. "Máme dobré rodinné vztahy, své děti milujeme. Nemyslím si, že to trvale změnilo náš život," shrnuje Celia.

Chelsea v roce 2007 dokončila ročník a rodina se pak odstěhovala do Parklandu na Floridu, kde má Celia i její manžel, IT konzultant Jason, rodinné kořeny.

Ruce vzhůru a lehnout na zem

Uplynulo dvanáct let a zákony o zbraních se v USA skoro nezměnily. Odhaduje se, že mezi lety 2006 a 2018 zde došlo k 57 masovým střelbám. Celia však považovala za nepředstavitelné, že se to stane dalšímu z jejích dětí.

Video: Studenti popsali útok ve škole v Parklandu

Viděl jsem mrtvá těla a všude kolem nich krev. Studenti popsali útok v americké škole. | Video: Reuters, Asociated Press | 01:51

Letos na Valentýna Celii znovu zazvonil telefon. Dozvěděla se, že se střílí ve škole, kde studuje její šestnáctiletý syn Christian.

Christian měl zrovna kurz vaření, když se spolužáky zaslechl první výstřely. Učitelka jim řekla, ať se schovají v komoře. "Nejdřív jsme to nebrali vážně, ale pak jsme zmlkli. Spolužáci posílali esemesky svým rodičům, ale já jsem nemohl, protože jsem nechal mobil v učebně," vypráví.

Celia mezitím přijela autem co nejblíž ke škole a snažila se syna kontaktovat pomocí textovek. Ten však neodpovídal. "Bylo to skličující, hlavou se mi honily otázky: Je můj syn naživu? Je vyděšený? Je zraněný?" ptala se sama sebe.

Christian říká, že jeho vzpomínky jsou podobné jako jeho sestry o dvanáct let dříve. "Do učebny vtrhli policisté z jednotky SWAT a začali řvát: ,Ruce vzhůru a lehnout na zem.‘ Nemohli si být jistí, jestli jeden z nás není střelec."

Když pak studenti utíkali ven, Christian viděl krev na schodech před učebnou. "Běželi jsme na ulici. Všude kolem byly vrtulníky, sanitky, policisté i armádní výstroj. Měli jsme taky možnost vidět své rodiče," říká s tím, že později cítil čím dál větší smutek.

Střelec v Parklandu zabil sedmnáct lidí - čtrnáct studentů a tři zaměstnance školy.

Christian může - na rozdíl od svých spolužáků - o masakru mluvit s někým, kdo podobný incident taky zažil. Jeho sestra Chelsea se tehdy zhroutila a o čtyři roky později ještě jednou.

