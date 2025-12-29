Alternativa pro Německo se vrací na Mnichovskou bezpečnostní konferenci

Politická strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou německá civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, se po dvouletém vyloučení vrací na Mnichovskou bezpečnostní konferenci.
Informovala o tom agentura DPA, která poznamenala, že k novému přístupu k AfD dochází po změně ve vedení tohoto významného bezpečnostního fóra.
Na konferenci bývali obvykle zastoupeni experti na obranu a zahraniční politiku ze všech politických stran Spolkového sněmu. V letech 2024 a 2025 se tehdejší šéf konference Christoph Heusgen rozhodl zástupce AfD nepozvat. V loňském roce pozvánku do bavorské metropole nedostala ani strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která prosazuje krajně levicovou politiku.
Heusgen svůj postoj zdůvodňoval mimo jiné tím, že poslanci obou stran opustili Spolkový sněm při projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož země od února 2022 čelí ruské invazi. „To je opak dialogu a něco podobného nechci na konferenci zažít,“ řekl Heusgen.
Americký viceprezident J. D. Vance letos vyloučení AfD z konference kritizoval. Také se na okraj konference v Mnichově setkal se spolupředsedkyní AfD a tehdejší kandidátkou strany na kancléřku Alicí Weidelovou.
Rozhodnutí pozvat AfD učinil podle DPA někdejší dlouholetý šéf konference Wolfgang Ischinger, který zároveň předsedá radě Nadace Mnichovské bezpečnostní konference, která je organizátorem fóra. Ischinger konferenci vedl do roku 2022, kdy ho vystřídal Heusgen, letos se však na tento post opět vrátil Ischinger.
Mnichovská bezpečnostní konference, která se v roce 2026 uskuteční od 13. do 15. února, patří k významným setkáním zaměřeným na bezpečnost. Každoročně se jí v bavorské metropoli účastní desítky vrcholných politiků z celého světa a také mnoho diplomatů či expertů.
