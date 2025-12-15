Přeskočit na obsah
Zahraničí

Hajlovací aféra po Německu. Poslanec AfD čelí obvinění kvůli nacistickému pozdravu

ČTK

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Matthias Moosdorf čelí obviněním, že svého kolegu přivítal u vstupu do Spolkového sněmu nacistickým pozdravem. V pondělí o tom s odvoláním na berlínské státní zastupitelství informovala veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk. Nacistické pozdravy jako Heil Hitler nebo Sieg Heil jsou v Německu trestné.

Předvolební kampaň v Bavorsku, Sjezd AfD
Kampaň AfD v únoru letošního roku.Foto: HN
Členové AfD, kterou německá civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, se kvůli nacistickým pozdravům či heslům potýkali v minulosti s řadou skandálů.

Moosdorfův případ se stal v červnu 2023, kdy podle státního zastupitelství u parlamentního vchodu v prostoru šaten přivítal kolegu po nacistickém způsobu sražením pat a zvednutím pravice. Kvůli tomu ho státní zastupitelství obvinilo z používání protiústavních symbolů. Spolkový sněm 60letého Moosdorfa již zbavil imunity.

Cellistu Moosdorfa, který byl před vstupem do politiky členem vyhlášeného Lipského smyčcového kvarteta, kritici označují za obzvláště proruského. Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 vystupuje proti zbrojní pomoci Kyjevu a tvrdí, že postavit se Rusku znamená skončit jako v roce 1945. Tehdy Sovětský svaz a západní spojenci porazili nacistické Německo. Terčem kritiky, a to i ve vlastní straně, se stal Moosdorf také v loňském roce poté, co přijal čestnou profesuru na hudební akademii v Moskvě.

Do letošního června zastával Moosdorf post zahraničněpolitického mluvčího strany. Jeho předchůdcem na této pozici byl Petr Bystroň, který je českého původu. Bystroň nyní čelí podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky.

V Německu je zakázané pronášet vícero hesel, která nacisté používali. Takové zákazy se vztahují mimo jiné na nacistické pozdravy, zapovězeno zůstává i rozloučení s německým pozdravem (mit deutschem Gruß), které nacisté rovněž zneužili.

