Hajlovací aféra po Německu. Poslanec AfD čelí obvinění kvůli nacistickému pozdravu

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) Matthias Moosdorf čelí obviněním, že svého kolegu přivítal u vstupu do Spolkového sněmu nacistickým pozdravem. V pondělí o tom s odvoláním na berlínské státní zastupitelství informovala veřejnoprávní stanice Bayerischer Rundfunk. Nacistické pozdravy jako Heil Hitler nebo Sieg Heil jsou v Německu trestné.
Členové AfD, kterou německá civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou, se kvůli nacistickým pozdravům či heslům potýkali v minulosti s řadou skandálů.
Moosdorfův případ se stal v červnu 2023, kdy podle státního zastupitelství u parlamentního vchodu v prostoru šaten přivítal kolegu po nacistickém způsobu sražením pat a zvednutím pravice. Kvůli tomu ho státní zastupitelství obvinilo z používání protiústavních symbolů. Spolkový sněm 60letého Moosdorfa již zbavil imunity.
Cellistu Moosdorfa, který byl před vstupem do politiky členem vyhlášeného Lipského smyčcového kvarteta, kritici označují za obzvláště proruského. Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 vystupuje proti zbrojní pomoci Kyjevu a tvrdí, že postavit se Rusku znamená skončit jako v roce 1945. Tehdy Sovětský svaz a západní spojenci porazili nacistické Německo. Terčem kritiky, a to i ve vlastní straně, se stal Moosdorf také v loňském roce poté, co přijal čestnou profesuru na hudební akademii v Moskvě.
Do letošního června zastával Moosdorf post zahraničněpolitického mluvčího strany. Jeho předchůdcem na této pozici byl Petr Bystroň, který je českého původu. Bystroň nyní čelí podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky.
V Německu je zakázané pronášet vícero hesel, která nacisté používali. Takové zákazy se vztahují mimo jiné na nacistické pozdravy, zapovězeno zůstává i rozloučení s německým pozdravem (mit deutschem Gruß), které nacisté rovněž zneužili.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.