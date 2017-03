Úřady v USA a Británii zakázaly pasažérům některých aerolinek elektroniku na palubě

před 38 minutami

Americké a britské úřady zakázaly některým aeroliniím z muslimských zemí převážet elektroniku na palubě letadla. Notebooky, tablety, elektronické čtečky a další elektroniku budou muset cestující umístit do zavazadel přepravovaných mimo kabinu letadla. Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti mohou být elektronická zařízení bezpečnostní hrozbou. Opatření se dotkne pasažérů cetujících především z Blízkého východu a Afriky.

Washington/Londýn - Americké úřady zakázaly pasažérům devíti leteckých společností převážně z muslimských zemí brát do letadel elektroniku kvůli prevenci možných teroristických útoků. Opatření se týká letů z deseti terminálů v osmi zemích na Blízkém východě a v severní Africe a zasáhne cestující v přibližně pěti desítkách letů denně. S podobným zákazem přišla krátce poté rovněž Británie, kde se omezení týká letů ze šesti zemí, uvedla agentura AP.

Americké opatření postihne lidi mířící do USA z vybraných letišť v Jordánsku (Ammán), Egyptě (Káhira), Turecku (Istanbul), Saúdské Arábii (Rijád, Džidda), Kuvajtu (Kuvajt), Maroku (Casablanca), Kataru (Dauhá) a Spojených arabských emirátech (Dubaj, Abú Zabí). Cestující budou muset notebooky, tablety, elektronické čtečky či další elektroniku o rozměrech větších než mobilní telefon umístit do zavazadel přepravovaných mimo kabinu letadla.

Podle informací zveřejněných v úterý americkým ministerstvem vnitřní bezpečnosti jde o reakci na nespecifikovanou bezpečnostní hrozbu. Podle listu The Washington Post ji nejmenovaní činitelé zdůvodňují informacemi od zpravodajských služeb, podle nichž se teroristé mohou pokusit na palubu komerčních letů "pronést výbušniny v přenosných elektronických zařízeních".

Aerolinky dostaly od úterního rána čtyři dny na to, aby se zákazu podřídily. Zákaz by měl platit do poloviny října, kdy může být v případě potřeby o další rok prodloužen.

Britské bezpečnostní úřady přijaly obdobné opatření, které se týká všech přímých letů z Turecka, Libanonu, Jordánska, Saúdské Arábie, Egypta a Tuniska. Podle prohlášení vlády byl Londýn kvůli kroku v kontaktu s Washingtonem a premiérka Theresa Mayová předsedala dnešnímu jednání bezpečnostních expertů, na němž bylo o zákazu rozhodnuto. Pasažéři zmíněných letů "nebudou mít povoleno brát žádné telefony, notebooky či tablety větší než běžné mobilní či chytré telefony" do kabiny letadla, uvádí se v prohlášení.

Některé aerolinky již přislíbily, že se nařízení v nejbližších dnech přizpůsobí. Společnost EgyptAir uvedla, že první let bez nepovolené elektroniky na palubě uskuteční v pátek do New Yorku. Qatar Airways přislíbily, že cestujícím bude k dispozici zvláštní asistence, která jim pomůže před nástupem do letadla umístit zakázané přístroje do zavazadel. Vyhovět slíbila i největší blízkovýchodní společnost Emirates.

Turecký ministr dopravy naproti tomu uvedl, že jeho země jedná s USA o tom, aby "zrušily či zmírnily" omezení týkajících se letů z Istanbulu. Washington by si podle ministra Ahmeta Arslana neměl "plést Istanbul s jinými místy", neboť v tureckém velkoměstě se prý o bezpečnost letů již dostatečně starají tamní úřady.

Americký prezident Donald Trump začal po lednovém nástupu do úřadu plnit své předvolební sliby, že ochrání USA před teroristickými útoky zákazem vstupu obyvatel některých muslimských států do země. Soudy však platnost jeho dvou dekretů pozastavily.

Podle ministerstva však nový zákaz nemá s dřívějšími opatřeními žádnou souvislost.

autor: ČTK