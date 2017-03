Brněnské turbolety v Británii dolétaly. Piloti porušili předpisy, ale jednali správně, říká firma

před 1 hodinou

Před měsícem brněnským aerolinkám Van Air Europe odebral britský Úřad pro civilní letectví licenci kvůli porušení pravidel při letu z ostrova Man do Belfastu. Aerolinky svá letadla poskytovaly virtuální aerolince CityWing, která následkem rozhodnutí úřadu zkrachovala. Manažer společnost Van Air Europe David Bařinka okolnosti incidentu pro Aktuálně.cz popsal.

Praha - Brněnská letecká společnost Van Air Europe přes deset let dopravovala cestující mezi ostrovem Man, Belfastem a dalšími městy. Skončit musela ze dne na den po 23. únoru, kdy kvůli porušení předpisů při bouři Doris přišla v Británii o licenci. Manažer společnosti David Bařinka pro Aktuálně.cz popsal incident, který stále vyšetřují britské letecké úřady. Za piloty stroje L-410 Turbolet stojí.

"Posádka vyrazila na pravidelnou linku. Jednou se to odložilo kvůli počasí, ale podle předpovědi se podmínky měly zlepšit. Jenomže nad Belfastem se počasí během letu zhoršilo, tak se posádka rozhodla vrátit na letiště na ostrově Man, odkud vyrazili," popsal začátek cesty Bařinka. Posádka podle něj v té chvíli měla informace o tom, že je počasí na ostrově v pořádku. Jenže pak nastoupila bouře Doris, která podle Bařinky postupovala rychleji, než předpovídali meteorologové.

"Piloti stáli před rozhodnutím, zda pokračovat na jiné vzdálenější letiště, tam by ale také mohlo být nepříznivé počasí, a tak se rozhodli přistát i nad nejvyššími povolenými limity větru. Přistáli, sice nad limitem, ale letadlu ani lidem se nic nestalo. Vše bylo v pořádku," pokračoval. "Nechtěli riskovat, že by letěli dvacet minut na jiné letiště, kde by počasí bylo ještě horší, a pak by už mohl nastat opravdu problém i s palivem," doplnil popis incidentu Bařinka.

"Naše posádka se v dané chvíli rozhodla správně, letadlo bezpečně přistálo a cestujícím se také nic nestalo," zdůraznil Bařinka.

Britský Úřad pro civilní letectví pak Van Air Europe kvůli překročení limitů větru odebral licenci. Společnost podle Bařinky rozhodnutí musela přijmout a v současné době čeká na verdikt Evropské komise a Evropské agentury pro bezpečnost letectví, která je nadřazena leteckým úřadům členských zemí EU, zda zruší zákaz létat ve Velké Británii. "Vše bylo v pořádku kromě toho, že pilot přistál nad limitem. Budeme bojovat za to, abychom smazali ten černý puntík u Britů, ale nejspíš se tam už nevrátíme," doplnil Bařinka.

Letecká společnost Van Air Europe Van Air Europe vznikla v roce 2005, když se majitelé sesterské společnosti Aeroservis rozhodli založit vedle německého Antares také českou pobočku, protože registrace zde byla jednodušší. Sídlo mají obě společnosti v současné době na brněnském letišti.

Společnost má momentálně všech pět letadel na letišti v Brně a hledá trasy, na nichž by opět mohla začít létat. Podle Bařinky je ve hře několik linek, všechny v Evropě. Kvůli konkurenci a probíhajícímu vyjednávání nechtěl upřesnit, o jakých trasách se uvažuje.

Český Úřad pro civilní letectví Aktuálně.cz řekl, že odebrání licence platí jen pro Velkou Británii. "Z našeho pohledu má společnost vydané a platné osvědčení leteckého provozovatele a může provozovat lety po Evropě v rámci stávajícího povolení. Pokud se týká zrušení povolení letů na britské ostrovy a ostrov Man, zde máme informace, že k tomuto kroku skutečně došlo," potvrzuje tiskový mluvčí Vítězslav Hezký.

Britské úřady se pak odkazují na probíhající vyšetřování. "Incident vyšetřuje Úřad pro vyšetřování leteckých nehod. Během probíhajícího vyšetřování jsme se rozhodli odebrat Van Air leteckou licenci pro Velkou Británii," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz Richard Taylor z tiskového odboru britského Úřadu pro civilní letectví.

Van Air zatím své výdaje platí z našetřených financí a částečně ji dotuje sesterská společnost Aeroservis. Ta se zabývá údržbou letounů L-410.

Kvůli zákazu létání pro brněnskou leteckou společnost zkrachovala britská virtuální aerolinka CityWing, pro niž česká letadla zajišťovala lety mezi ostrovem Man a Belfastem od roku 2006. Podle Bařinky jsou virtuální aerolinky specifickým druhem leteckých společností, které se zajímají pouze o marketing. Na internetu prodávají letenky, zajišťují propagaci, plánují trasy a všechno ostatní. Dopravce, v tomto případě brněnská Van Air, společnosti propůjčuje kapacitu svých letadel, posádku a zkušenosti.

V Evropě turboletů, dvoumotorových letadel pro devatenáct cestujících, mnoho nelítá. "Jsou konstruované na krátké linky, pro svozovou dopravu na tratích, které nejsou moc vytížené a není zde moc jiných možností dopravy. Pro Man to byl ideální případ," popisuje Bařinka specifika kunovických letadel.

Nasazovat tyto stroje například mezi Prahou a Brnem podle něj nemá smysl, protože letadlo je poměrně pomalé, a když se k tomu připočtou procedury na letišti, tak celá cesta trvá kolem tří hodin a cena je oproti cestování autem mnohonásobná. "Ve střední Evropě to letadlo moc velké odůvodnění nemá, protože je tu dobrá infrastruktura," dodává.

Oblíbené jsou naopak v zemích, kde jsou podmínky pro cestování horší - turbolety totiž vzlétnou i na krátké dráze a dokáží přistát například i na louce.

autor: Jan Menšík