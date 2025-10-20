Znelíbil se Babišovi jeden z jeho nejbližších? Údajně kvůli známostem z "megakauzy"

Volby

Robert Králíček, místopředseda hnutí ANO, znovuzvolený poslanec, jeden z hlavních motorů kampaně do sněmovních voleb - a také exkandidát na ministra vnitra -, se měl znelíbit samotnému šéfovi Andreji Babišovi. Důvod? Jeho kontakty s lidmi, již figurují v obří kauze krácení daní a praní špinavých peněz. Ta překvapivě souvisí i s uprchlým Františkem Savovem, který se z Londýna brání svému vydání.
Když tváře hnutí ANO vystoupily na vítězné tiskové konferenci po vyhlášení výsledků sněmovních voleb, chyběl tam překvapivě jeden z hlavních představitelů - Robert Králíček. Drobný detail, které by mnohdy nestál za pozornost.

Pak ale přišla informace, že Králíček nijak nezasahuje do formování nové vlády. Prý ani nemůže - jednak se s ním už nepočítá při vzniku nového kabinetu, jednak je do určité míry v nemilosti. I přesto, že byl původním kandidátem hnutí ANO na ministerstvo vnitra.

"Králíček se na svou roli připravoval. Před volbami lákal příslušníky bezpečnostních sborů na lepší pracovní podmínky, řešil s nimi i podobu některých zákonů. Ale nevím, proč se znelíbil, říkali to lidé z ANO," řekl minulý týden pro Aktuálně.cz pracovník z policejního prezidia.

Deník Aktuálně.cz v minulých dnech informoval o rošádě mezi kandidáty na ministra vnitra. V reakci na to hovořil s několika na sobě nezávislými zdroji z řad bezpečnostních sborů a vysoké i komunální politiky. Všechny se shodly na příčině, proč se měl Králíček znelíbit - může za to údajně jeho přátelství s pražskou zastupitelkou za ANO Lenkou Vedralovou a jejím manželem Martinem.

Právě s ním hned po říjnových volbách začalo soudní řízení v kauze Octavian, týkajícího se uprchlého podnikatele Františka Savova a jeho spolupracovníků. Martin Vedral je totiž jedním z obžalovaných, kteří měli mít na svědomí krácení daní ve výši stamilionů korun.

Od tváře kampaně po "úklid"

Propojení Králíčka a Vedralových není uvnitř hnutí tajemstvím.

"Ví se o tom, radši se o tom nemluví a já sám k tomu nic moc neřeknu, ale někteří jsou z toho nakvašení. Zeptejte se přímo Králíčka, ale ten vám taky nic neřekne," uvedl pro Aktuálně.cz komunální politik a člen hnutí ANO, který si přál zůstat v anonymitě.

Zároveň ale potvrdil, že kauza Octavian, jež se začala projednávat 6. října, mohla být štěpícím momentem mezi místopředsedou ANO a šéfem hnutí Andrejem Babišem. "Ale pochybuju, že o tom věděl dlouho dopředu, spíš se to časově sešlo. A dá se říct, že to s námi nijak nesouvisí, nezodpovídáme za manžele a manželky členů," podotkl.

Těsně před volbami ale konfrontoval expremiéra na jednom z kampaňových setkání aktivista Tomáš Trnka. "V říjnu má být soud s Františkem Savovem a bude tam vyslýchán i pan Vedral, manžel naší paní Vedralové. Je to v pořádku, aby byla na radnici, když je její manžel vyšetřovaný kvůli vyvádění peněz? Mně to přijde zvláštní," zeptal se Babiše ve čtvrtek 25. září.

"Já to slyším poprvé. Neumím na to odpovědět, jak to je. Neznám nikoho ani nevím, o čem to mluvíte. Můžu to prověřit a dát vám potom vědět," odpověděl Babiš podle audio nahrávky od Trnky, kterou si mohla redakce poslechnout.

Následně měl být Králíček v tichosti preventivně "uklizen", třebaže v předvolební kampani byl velice aktivní tváří hnutí ANO a připravoval se na případné šéfování ministerstva vnitra. Aktuálně.cz požádala jak Andreje Babiše, tak Roberta Králíčka o vyjádření. Dosud tak neučinili, jakmile je získá, doplní je redakce do článku.

Babišův podnikatelský sok

Lenka Vedralová je v současnosti pražskou zastupitelkou a místostarostkou na Praze 12, kde dlouhodobě působí. V této městské části působil i Králíček v letech 2014 až 2018, než se přesunul do celostátní politiky. V tomto období měli spolu úzce spolupracovat a navázat vesměs přátelský vztah.

Že se manžel Vedralové zapletl do obří kauzy milionáře Františka Savova, dlouhou dobu nikdo netušil. O to pikantnější je, že jde o Babišova letitého protivníka, který v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta a.s. a odmítl nabídku šéfa hnutí ANO na převzetí několika firem. Savov se nyní nachází v Londýně a brání se vydání, zbytek obžalovaných dorazil minulý týden k soudu.

"Celé to pokračuje po několikaleté pauze. Babiš podle mě nevěděl, že Martin Vedral, tedy manžel naší místostarostky, je také nejspíše jedním z poradců Savova. Rozhodně netušil, že se s ním znal i kandidát na ministra vnitra, je to riziko. Na Praze 12 jsou z toho někteří napjatí, paní Vedralová pochopitelně také," uvedla žena seznámená s chodem radnice "na dvanáctce".

Zhrzený zájemce, řekl k aktivistovi Prokop

Šéf pražské ANO Ondřej Prokop si ale nemyslí, že by za "utlumením" Králíčka byl jakýkoliv důvod. Rovněž zkritizoval osobu Tomáše Trnky, který se dožadoval odpovědi od Babiše, a označil ho za "zhrzeného aktivistu".

"Nemám pocit, že by teď pan Králíček nebyl vidět. A pan Trnka, prosím vás, se k nám snažil infiltrovat do hnutí ANO, tedy usiloval o členství. Nepřijali jsme ho, protože jsme chtěli, aby zájemci makali, on nedělal nic. Tak se nám mstí, vymýšlí si a lže. Dokonce psal stížnosti a naopak čelí žalobě o omluvu od našeho předsedy na Praze 12, Jaroslava Zvonaře," řekl Prokop Aktuálně.cz.

Přijde mu také zvláštní, že by byl Králíček jakkoliv propojený s Vedralovými, když každý funguje na jiné politické úrovni. "Asi se naše členy nesnažíme moc propojovat mezi vrstvami, jelikož chci, aby nekumulovali funkce. Pro naši místopředsedkyni a zastupitelku paní Vedralovou to samozřejmě není veselé, ale její manžel není členem, takže s tím těžko něco udělám," konstatoval Prokop.

Na jeho slova pak ještě prostřednictvím Aktuálně.cz reagoval Trnka. Existenci žaloby potvrdil, nicméně dodal, že bylo jednání dvakrát odročeno ze strany Zvonaře. "Jsou nešťastní z toho, že je kontroluji, veřejně se jich ptám a následně o tom točím reportáže," sdělil redaktorovi.

 
