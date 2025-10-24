Kdo dostane státní vyznamenání? Pavel může otevřít staré křivdy i zapomenuté kauzy

Prezident vybírá oceněné také z návrhů občanů - finální seznam ale zveřejní až v den státního svátku. Do užšího výběru se dostaly osobnosti z různých profesních oblastí - od kultury a vědy až po politiku a občanskou společnost.
Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, následovaný Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident také uděluje medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Nově mohou být oceněni i lidé působící v oblasti sociální práce, charity nebo ochrany životního prostředí.
Loni prezident ocenil 56 osobností
Loni prezident Pavel udělil a propůjčil státní vyznamenání celkem 56 lidem. Mezi oceněnými bylo výrazně více osobností z neziskového sektoru než podnikatelů. To představovalo odklon od praxe předchozího prezidenta Miloše Zemana.
Loni byl například vyznamenán i bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák, což vyvolalo jisté politické kontroverze. Pavel tak už ve druhém roce svého mandátu naznačil, že chce při udílení ocenění klást větší důraz na občanskou společnost, kulturu a vědecké prostředí.
Kauza Brady znovu ožívá
Z letošních nominací zaujala především nominace Jiřího Bradyho, navrženého in memoriam na Řád bílého lva. Návrh podal ministr kultury Martin Baxa. Brady, který zemřel v roce 2019, se stal symbolem sporu o státní vyznamenání už v roce 2016. Tehdy vyvolal rozruch výrok tehdejšího ministra kultury a zároveň Bradyho synovce Daniela Hermana, podle něhož prezident Zeman Bradyho neocenil kvůli ministrovu setkání s dalajlámou. Případ přerostl v rozsáhlou politickou aféru a dodnes patří k nejznámějším kontroverzím kolem udílení vyznamenání po roce 1989.
Mezi navrženými jsou Dienstbier, Vašáryová i Stach
Na nejvyšší státní řád je letos navržen také někdejší disident, novinář a politik Jiří Dienstbier starší. Jako jeden z mluvčích Charty 77 patřil k výrazným postavám opozičního hnutí, po roce 1989 se stal prvním nekomunistickým ministrem zahraničí a sehrál klíčovou roli při odchodu sovětských vojsk z Československa. Jeho syn Jiří Dienstbier mladší letos v červnu z Sociální demokracie vystoupil poté, co část členů strany avizovala spolupráci s hnutím Stačilo!.
Na medaili Za zásluhy je mimo jiné navržena herečka, diplomatka a politička Magda Vášáryová, která po roce 1989 zastupovala Československo jako velvyslankyně v Rakousku, později byla slovenskou velvyslankyní v Polsku. Proslula také jako obhájkyně demokratických hodnot a česko-slovenské spolupráce. Spolu s ní je na stejné ocenění navržena matematička, disidentka a intelektuálka Kamila Bendová, která se v období normalizace aktivně podílela na činnosti Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Je matkou poslance Marka Bendy.
Do výběru se dostal také populární vědecký novinář a moderátor Daniel Stach, známý svými rozhovory s vědci z celého světa i popularizací vědy pro širokou veřejnost. Mezi nominacemi nechybějí ani návrhy na ocenění historika Ivana Hlaváčka, spisovatele Milana Kundery, herečky Zlaty Adamovské nebo prvorepublikového podnikatele Emila Kolbena.
Nové kategorie pro ocenění
Letos se předávání vyznamenání uskuteční poprvé podle novely zákona, která rozšířila možnosti, za jaké zásluhy mohou být lidé oceněni. Medaile Za zásluhy se nově může udělovat i za činnost v oblasti ochrany životního prostředí, mezinárodních vztahů, sociální práce, zdravotnictví či dobrovolnictví. Zároveň se zrušilo dosavadní dělení medaile na tři stupně.