Další kotrmelec. Na vnitro míří Metnar, původní kandidát ANO se měl znelíbit Babišovi

Viet Tran Viet Tran
před 41 minutami
Vznikající vládu "trefila" další změna. Poté, co hnutí SPD přišlo kvůli výroku Tomia Okamury o šanci na ministerstvo vnitra, se hnutí ANO rozhodlo resort obsadit svým někdejším šéfem obrany Lubomírem Metnarem. Aktuálně.cz to potvrdilo několik zdrojů z policejního a bezpečnostního sektoru. Prapůvodní kandidát na vnitro, místopředseda ANO Robert Králíček, se měl naopak znelíbit Andreji Babišovi.
Lubomír Metnar
Lubomír Metnar, ministr vnitra
Lubomír Metnar, ministr vnitra
Lubomír Metnar, ministr vnitra
Robert Králíček, poslanec hnutí ANO.

Poté, co Okamura prohlásil, že chce hlavu policejního prezidenta Martina Vondráška kvůli svému vlastnímu trestnímu stíhání, zavládla panika na všech stranách.

"Lidi z ANO kroutili hlavou a policisté se chytali za hlavu, jaký lempl je chce řídit. Tak proběhla hodně rychlá výměna - SPD dostane obranu, ANO zase vnitro. Lubomír Metnar byl po ruce a volný," řekl zdroj z policejního prostředí redakci Aktuálně.cz.

I Metnarovo jméno je však pro mnohé překvapením, třebaže by na vnitru nebyl nováčkem - vedl ho zhruba půl roku, než byla první vládě Andreje Babiše vyslovena nedůvěra v červnu 2018. Původně se nicméně počítalo spíše s Robertem Králíčkem, místopředsedou hnutí ANO a někdejším manažerem s přesahem do informačních technologií.

Náhlá změna

Najednou se s ním přestalo při skládání vlády úplně počítat, přestože byl také viditelnou tváří kampaně před sněmovními volbami.

"Králíček se na svou roli i připravoval. Před volbami lákal příslušníky bezpečnostních sborů na lepší pracovní podmínky, řešil s nimi i podobu některých zákonů. Ještě donedávna se o něm mluvilo jako o kandidátovi pro případ, že by Okamura nenašel lepší jméno," řekl redaktorovi Aktuálně.cz zdroj, který je seznámený s průběhem jednání o novém vedení ministerstva vnitra.

Důvod k velké změně? Prý se měl Králíček znelíbit Babišovi. "Ale nevím proč, říkali to lidi z ANO. Na vítězné tiskové konferenci po vyhlášení výsledků nebyl ani na pódiu," všiml si.

Králíčka se redakce pokoušela kontaktovat s prosbou o vyjádření, na telefonáty a SMS zprávy ale nereagoval.

Králíček tak bude zřejmě jediným místopředsedou hnutí ANO, který se nedočká žádného resortu. Alena Schillerová se vrátí do křesla šéfky státní kasy, zatímco Karel Havlíček má řídit "megaministerstvo" hospodářství po sloučení resortu průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj. Poslaneckému klubu bude pro změnu šéfovat Taťána Malá.

Co se pak týče vedení ministerstva obrany, tam to vypadá na šéfa Asociace obranného průmyslu Jiřího Hynka, nebo generála Jaromíra Zůnu.

 
