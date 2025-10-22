Domácí

Přírodu si vzít nedáme. Stovky lidí v Brně protestovaly proti Macinkovi

před 1 hodinou
Několik stovek lidí na náměstí Svobody v Brně protestovalo ve středu proti tomu, aby se ministrem životního prostředí v nové vládě stal předseda Motoristů Petr Macinka. "Přírodu si vzít nedáme," zaznělo od řečníků, kteří kritizují také zpochybňování vědeckých faktů o změně klimatu nebo prosazování fosilních paliv. "Když bude ministrem Macinka, nezbude ani květinka," stojí na jednom z transparentů.
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prostředí. Organizátoři chtějí upozornit na to, že ministrem musí být člověk, který rozumí vědě a bere ochranu přírody vážně.
Demonstrace Zachraňme ministerstvo životního prostředí. Organizátoři chtějí upozornit na to, že ministrem musí být člověk, který rozumí vědě a bere ochranu přírody vážně. | Foto: ČTK

Protestu se podle odhadu Městské policie Brno účastní nejméně 800 lidí, řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Převažují mladí lidé, navzdory deštivému počasí přišly také rodiny s dětmi.

Na náměstí Svobody přišla svůj názor vyjádřit například devětadvacetiletá Kristýna Kaňová. "Mám strach z toho, co se bude dít na ministerstvu životního prostředí. Jeho (Macinkovy) výhružky tím, že 'poteče zelená krev', podle mého názoru nepatří na ministerstvo životního prostředí, kde by měl sedět někdo, kdo nepopírá vědu, reflektuje závěry vědecké obce a má přírodu rád, což on není," řekla Kaňová.

Jedny z transparentů na demonstraci Zachraňme ministerstvo životního prostředí v Brně 22.10. 2025.
Jedny z transparentů na demonstraci Zachraňme ministerstvo životního prostředí v Brně 22.10. 2025. | Foto: ČTK

Konstruktér mikroskopů Jiří Pospíšil nesouhlasí s tím, aby lidé jako Macinka a poslanec Motoristů Filip Turek zastávali funkce, které dle Pospíšila neodpovídají jejich smýšlení. "Respektuji, že uspěli v demokratických volbách, nicméně ministry ještě nejsou, takže demonstrace jsou jedna z věcí, které můžou vytvořit tlak na to, aby zvolili jiné ministerské posty. Na ministerstvu životního prostředí by měl být člověk, který bude dbát na ochranu přírody a upřednostňovat ji před ekonomickými zájmy," uvedl Pospíšil.

O budoucí vládě jednají v těchto dnech zástupci ANO, SPD a Motoristů. Rozhodnutí o personáliích odložili na později. Výhrady k obsazení ministerstva životního prostředí kandidátem Motoristů vyjádřili už dříve také ekologické organizace, vědci nebo studenti v otevřených dopisech.

Obdobná demonstrace se uskutečnila v neděli v Praze. Macinka, který už dříve pražskou demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb, obavy ekologů odmítá.

 
