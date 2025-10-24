Domácí

"Jako šéf ODS chci stínovou vládu a voliče ANO." Kupka mluví i o případných socích

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Aktuálně.cz přináší čerstvý pohled z osobního setkání s mužem, který už v lednu může nahradit Petra Fialu v čele ODS. Tím dotyčným je současný místopředseda ODS a dosluhující ministr dopravy Martin Kupka, který ohlásil kandidaturu na předsedu občanských demokratů. Kupka sdělil, že v případě svého zvolení bude chtít vytvořit stínovou vládu ODS, která bude "vzdorovat" vládě Andreje Babiše (ANO).
Aktuálně.cz mluvilo v pátek 24. října s Martinem Kupkou o jeho čerstvém rozhodnutí ucházet se o vedení ODS po Petru Fialovi. | Video: Radek Bartoníček

"Snad by to mohlo vyjít v pátek odpoledne," reagoval ministr dopravy Martin Kupka na čtvrteční prosbu Aktuálně.cz o krátký rozhovor. Upozorňoval, že má velmi nabitý program, který mu teď nabobtnal o to více, že se stal čerstvým uchazečem o post předsedy ODS. Slib ale dodržel a ke schůzce došlo. 

"Rozhodl jsem se kandidovat, protože mi velmi záleží na tom, co bude s naší zemí i s ODS, která musí hrát ve směřování České republiky důležitou roli," vysvětloval Kupka, který "bojuje" na dvou frontách. Kromě přípravy na volební kongres občanských demokratů, který proběhne v polovině ledna 2026, se stále ještě věnuje své ministerské práci a také tomu, že jako poslanec zasedne 3. listopadu poprvé jako člen nové Poslanecké sněmovny.

O Kupkovi se jako o možném nástupci končícího Petra Fialy spekulovalo už delší dobu, jasno je až od tohoto čtvrtečního večera. Tehdy na sociální sítě vyťukal oznámení: JDU DO TOHO! Děkuji kolegům z Líbeznic za podporu!" K tomu přidal symbol spojených rukou a ještě i kratičké video, na kterém stojí v čele a za ním je několik členů patrně místní buňky strany. "Dostal jsem právě nominaci od lidí z ODS v Líbeznicích, abych byl předsedou ODS. Tak já do toho jdu!" říká Kupka ve videu.

Aktuálně.cz sdělil, že ještě před odchodem na jednání v Líbeznicích se radil doma se svojí rodinou. "Bez této podpory bych do toho nešel. A nešel bych do toho ani v případě, že by se Petr Fiala rozhodl post předsedy obhajovat. Až když oznámil, že kandidovat nebude, jsem začal přemýšlet nad kandidaturou já. Nebylo to lehké rozhodnutí," uvedl Kupka.  

Líbeznice hrají v jeho kariéře velmi důležitou roli, poprvé tam byl zvolen starostou v roce 2010, a během let získal pověst populárního a úspěšného komunálního politika. Starostování nechal až v roce 2021, kdy vstoupil do vlády Petra Fialy jako ministr dopravy. O jeho popularitě svědčí i to, že v letošních sněmovních volbách jako jednička kandidátky Spolu získal ve Středočeském kraji velké množství preferenčních hlasů. 

Martin Kupka měl během pátečního setkání s Aktuálně.cz výbornou náladu. Na souboj o vedení strany se evidentně těší. A těší se i na krátké rodinné volno ke konci října.
Martin Kupka měl během pátečního setkání s Aktuálně.cz výbornou náladu. Na souboj o vedení strany se evidentně těší. A těší se i na krátké rodinné volno ke konci října. | Foto: Radek Bartoníček

Jestli si ho ale delegáti kongresu vyberou jako svého předsedu, se teprve uvidí, uchazečů o post v čele strany se čeká víc. Oficiálně se o něj vedle Kupky přihlásil také místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih a zakladatel modernizační iniciativy ČESKO.plus Radim Ivan,  který o sobě dává v poslední době vědět hodně hlasitě. Ivan patří k mladším členům strany a dlouhodobě volá po výrazných změnách v ODS.  

Na sociálních sítích zveřejnil video, na kterém ho dívka vyzývá, aby se o ni ucházel. Obrazně tím myslí, aby se ucházel o vedení ODS. "Nebojíš se, že mě Kupka přebere?" ptá se dívka, která Ivanovi doporučuje, aby se ukázal, že je ten pravý. Ivan slibuje, že se o to pokusí.

Když se Aktuálně.cz dotazovalo Kupky právě na Ivana, vyjádřil se diplomaticky. "Jsem rád, že je konkurence. ODS si může vybrat, kdo bude lépe vyjadřovat její program a kdo půjde s větší energií do nadcházejícího období. Bude to nelehká doba," podotkl. Podobně opatrně mluvil o hejtmanovi Jihočeského kraje Martinu Kubovi, kterého někteří spolustraníci vyzývají, aby šel do souboje právě s Kupkou. "Já už šel v tomto směru s kůží na trh; říkám, jak chci vést občanské demokraty. Čím ostřejší a férovější souboj o vedení bude, tím lépe pro ODS. Ať rozhodnou delegáti kongresu," avizuje Kupka.

Zároveň přiznal, že už se mu v hlavě rodí stínová vláda ODS, kterou by vedl v případě, že na  volebním kongresu uspěje.

"Jednoznačně takovou stínovou vládu kongresu nabídnu. Chci, aby taková vláda spolupracovala se širokým spektrem odborníků, ať už podnikateli, sociálním sektorem a dalšími. Aby spojovala další okruhy lidí," nastínil někdejší mluvčí vlády i ODS svou představu s tím, že chce i s pomocí takové vlády co nejlépe profilovat budoucí ODS. Už bez KDU-ČSL a TOP 09, se kterými byla ODS v koalici Spolu.

"Mojí snahou ale je, abychom oslovili co nejvíce voličů, včetně těch, kteří volili nyní ANO. Určitě o ně stojíme, stejně jako stojíme o voliče Motoristů sobě," uvedl.

 
