Řehka ani Černochová se s ním nemazlili. Teď se může na obranu vrátit jako ministr

Těch návrhů na osobnost, která se má v nové vládě postavit do čela ministerstva obrany, padlo od sobotního sečtení volebních výsledků už mnoho. Skloňovala se jména bývalých politiků, vojáků anebo třeba i lidí dlouho a velmi úzce napojených na český obranný průmysl.
V posledních hodinách ovšem zástupci stran budoucí koalice i opozice zřetelně artikulují jedno jméno. Jde o bývalého prvního zástupce náčelníka generálního štábu, který se na konci loňska vrátil z české ambasády v Pekingu - generálporučíka Jaromíra Zůnu.
Letos v lednu ukončil služební poměr v armádě a nyní pracuje jako seniorní poradce pro jednu z domácích zbrojovek. Pokud by k jeho jmenování skutečně došlo, nebyl by to kdovíjak výjimečný krok. Už i v Česku totiž v minulosti obranu vedl bývalý voják - před dvanácti lety to byl Vlastimil Picek.
Když reportér deníku Aktuálně.cz požádal samotného Jaromíra Zůnu o reakci, jednání s politiky nepopřel. Ale "prozatím" se ke své budoucnosti odmítl vyjádřit.
"Opačně to nefunguje"
Andrej Babiš (ANO) i jeho pravděpodobní koaliční partneři - SPD a Motoristé - poslední dny odmítají debaty o personáliích jakkoliv komentovat.
Podle místopředsedy sněmovního výboru pro obranu Jana Hofmanna (ODS) je prý případná nominace Jaromíra Zůny chybou. "Ministerstvo má řídit manažer, armádu generál. Opačně to nikdy nefunguje," myslí si Hofmann, který ve volbách neobhájil svůj poslanecký mandát.
Pavel Fischer (TOP 09), šéf senátního bezpečnostního výboru, má za to, že Zůna je v nevýhodě už jen proto, že pracoval v Číně. "Protože tamější tajné služby na něj založily podrobnou složku," tvrdí Fischer. "Byl bych proto opatrný, protože generál Zůna by se nyní v nové roli ministra obrany neměl vůbec zabývat svými minulými bitvami," dodal s tím, že takovou nominaci prý nepovažuje za "možnou" a "prozíravou".
Jubileum na konci listopadu
Návrat Jaromíra Zůny, který na konci listopadu oslaví pětašedesáté narozeniny, by v české obraně mohl způsobit solidní třesk.
Od jara roku 2022, kdy se jako tehdejší první zástupce náčelníka generálního štábu jako kandidát Hradu zapojil do souboje o nejvyšší post v české armádě, se totiž dostal na "blacklist". Karel Řehka se s ním po svém zvolení v červenci 2022 bleskově rozloučil, zametlo s ním i ministerstvo obrany vedené Janou Černochovou.
"Pokud budu volit mírný slovník, nemazlili se s ním," přibližuje jeden z dlouholetých resortních úředníků. "Jako generálporučík by se klidně mohl stát někde velvyslancem, ale udělali z něj jen vojenského přidělence," pokračuje. Zůna tak na dva roky zamířil na ambasádu do Pekingu, odkud se na konci roku 2024 vrátil.
Resort pro něj neměl žádnou relevantní nabídku, jak a kde pokračovat, a tak k 31. lednu 2025 Jaromír Zůna téměř po padesáti letech - v roce 1976 nastoupil na vojenské gymnázium v Opavě - v ozbrojených silách skončil.
"Ten konec byl, podle mě, hodně hořký. I proto, že prošel mnoha kurzy na Západě a balkánskými misemi a do jeho vzdělání Česká republika vložila skutečně hodně peněz," myslí si jeden z důstojníků generálního štábu.
"Některé funkce jsou více exponované"
Jaromír Zůna nyní pracuje jako seniorní poradce pro zbrojovku MPI Group vlastněnou podnikatelem Michalem Smržem. Firma mimo jiné na domácím trhu zastupuje izraelský podnik Rafael, od něhož si Česká republika pořizuje protiletadlové raketové komplety za 13,7 miliardy korun a jedná o nákupu dalších. Původní mezivládní dohodu s Izraelem v roce 2021 schválil kabinet Andreje Babiše.
"Jeden z mých kolegů kdysi používal v nadsázce rčení 'cyklus vynořování a zanořování'. Některé funkce jsou více exponované a viditelné, jiné naopak. Osobně si myslím, že jsem měl to štěstí, že jsem byl více na těch exponovanějších funkcích. Některé z nich byly náročné, jiné zase velmi zajímavé svým obsahem," zhodnotil sám Jaromír Zůna průběh své kariéry v ozbrojených silách v roce 2019 pro armádní magazín A report.
Strany pravděpodobné budoucí vládní koalice by prý chtěly mít o obsazení jednotlivých ministerstev jasno v řádu několika dnů. To je i termín, kdy bude zřejmé, jestli do čela obrany nastoupí Zůna, nebo třeba Jiří Hynek, šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, o němž se také spekuluje.
Andrej Babiš ve čtvrtek 9. října dopoledne potvrdil, že o jednotlivých nominacích, včetně obsazení ministerstva obrany, ráno mluvil s prezidentem Petrem Pavlem. A že rozhodnuto prý bude v pátek 10. října.