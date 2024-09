Zárybnická: Je alarmující, jak část médií informovala o povodních. Zneužila situace

"Zneužívání slov o extrémech obrovsky ubližuje meteorologii. Když pak mají skutečně upozorňovat na něco výjimečného, ztrácí hodnotu," říká v pořadu Spotlight News meteoroložka a moderátorka Alena Zárybnická o tom, jak některá média přistupují k předpovědi počasí. "Když pak musíme upozornit na opravdová rizika, chybí nám prostředky," popisuje.

U přinášení informací o extrémech v předpovědi počasí Zárybnická mluví o tenkém ledu. "Naše úloha je vybrat to podstatné a sdělit to tak, abychom zbytečně neplašili, ale zároveň upozornili na všechna možná rizika," vysvětluje moderátorka. V tomto duchu se nesly i předpovědi v týdnu před záplavami.

Rozsah povodní si podle svých slov hmatatelně uvědomila zprostředkovaně přes svého kamaráda, který provozuje leteckou záchrannou službu a o víkendu coby pilot vrtulníku létal nad severní Moravou a Slezskem. "Drsný chlap, který za třicet let létání viděl množství momentů, které fakt byly krizové, kritické a nakonec i tragické, neměl po přistání slov. To, co viděl z výšky, kam až dosáhly důsledky povodně, které jsem si já, jako meteorolog, dokázala představit jen podle grafu, ho posadilo na zadek," svěřuje se Zárybnická.

Na sociálních sítích přitom kolují záběry lidí, kteří se pokouší povodněmi rozbouřené řeky sjíždět nebo v nich plavat. Podle meteoroložky je ignorace varování před riziky živelných pohrom "absolutní bláznovství a nezodpovědnost na pár facek", protože takové chování může vystavit riziku i záchranáře nebo ty, kteří by potřebovali jejich pomoc.

"Předpověď na zítřek je jistá nebo nejistá," popisuje Zárybnická pravděpodobnost výpočtů modelů počasí. Právě s tou je podle moderátorky spojená bagatelizace práce meteorologů. "Nemůžeme se divit lidem, kteří mají pocit, že předpovědi nevychází. Naší úlohou je říkat jim i pravděpodobnost předpovědi. To, že je nejistá, není neschopnost nás meteorologů, ale vlastnost povětrnosti a atmosféry," uzavírá moderátorka.

