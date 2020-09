Policie musí vyšetřit úmrtí mladíka ve Vsetínské nemocnici, nařídil Ústavní soud

Policisté chybovali při vyšetřování smrti mladého muže ve Vsetínské nemocnici. Zemřel kvůli neprůchodným žlučovým cestám a následnému septickému šoku. Trestní oznámení podané jeho dědečkem policisté odložili, podle Ústavního soudu tím ale porušili právo na účinné vyšetřování. Případem se musí policie zabývat znovu, bude nutné zadat revizní znalecký posudek, plyne z úterního nálezu.

"Orgány činné v trestním řízení neprověřily podezřelé úmrtí ve Vsetínské nemocnici dostatečně rychle a efektivně, neboť u nich došlo jednak k neodůvodněným průtahům, a jednak - což je závažnější - došlo také k nedostatečnému objasnění skutkového stavu," uvedl v nálezu soudce zpravodaj Radovan Suchánek. Dědeček zemřelého pacienta se neúspěšně obracel také na okresní a krajské státní zastupitelství.

"Motivací našeho klienta nebyla žádná náhrada škody nebo majetkový prospěch, ale zcela jistě pouze to, že zemřel mladý člověk, bylo od začátku podezření na nestandardní postup zdravotnického personálu a že by se to mělo vyšetřit," řekl advokát Filip Seifert.

Pacient se narodil v roce 1991, ve Vsetínské nemocnici jej hospitalizovali na konci července 2017 s bolestmi břicha. O dva dny později zemřel. Diagnóza byla stanovena jako obstrukce žlučových cest, pravděpodobně kvůli kamenům ve žlučových cestách. Bezprostřední příčinou smrti byl septický šok s následným selháním krevního oběhu a orgánů.

Takzvaný zákrok první volby, tedy zprůchodnění žlučových cest při nezhoubné obstrukci, se snažil ošetřující lékař domluvit na "vyšším pracovišti", protože vsetínská nemocnice zákrok neprováděla. Nejbližší termín byl však až další den v ranních hodinách, kdy pacient už nebyl schopen převozu a odpoledne zemřel. K dispozici včas nebylo ani řešení druhé volby, tedy punkce žlučových cest přes játra a drenáž.

Po obdržení zdravotnické dokumentace nechala policie vypracovat znalecký posudek z gastroenterologie. Znalec označil léčebný postup nemocnice jako lege artis (podle pravidel umění lékařského), a to i poté, co správnost lékařského postupu zpochybnilo jiné odborné vyjádření, podle kterého měla vsetínská nemocnice při nedostupnosti sofistikovanějších řešení pacienta ihned operovat.

Podle ústavních soudců by měl nyní znalec svůj původní posudek doplnit. Vzhledem k rozporům s odborným vyjádřením pak musí vzniknout ještě revizní posudek. Policie by měla prověřit také to, zda nechybovalo vedení nemocnice v tom, jak nastavilo komunikaci s "vyššími pracovišti". Podle Ústavního soudu vše zřejmě fungovalo "na dobré slovo".