Jihlavu povede Fórum, ODS, Žijeme Jihlavou a lidovci. Vítězné ANO skončí v opozici

Radnici v krajské Jihlavě příští čtyři roky povede Fórum Jihlava s ODS, Žijeme Jihlavou! a lidovci. Zástupci těchto stran se na spolupráci dohodli minulý pátek a ve středu dohodu stvrdili podpisem koaliční smlouvy. Primátorkou se stane Karolína Koubová z Fóra. Koalice bude mít v zastupitelstvu s 37 místy 20 hlasů.

Jihlava - V opozici kromě hnutí ANO, které v komunálních volbách dostalo nejvíc hlasů, skončí i ČSSD, KSČM a SPD. Ustavující zastupitelstvo se sejde v pátek.

Koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, která vedla jihlavskou radnici v posledních dvou letech, ve volbách ztratila většinu.

"Jsem ráda, že se nám po třech týdnech jednání podařilo dát dohromady koaliční smlouvu, se kterou jsme, myslím si, všichni spokojeni," řekla dnes novinářům Koubová. Smlouva obsahuje 13 obecnějších programových priorit. "Na programové prohlášení jsme si dali 90 dní," řekla. Nové vedení bude muset řešit i letité problémy, mezi něž patří oprava Horáckého zimního stadionu, modernizace letiště v Jihlavě - Henčově nebo převzetí městské vodohospodářské infrastruktury od svazku obcí.

Rada města bude mít nově devět členů namísto dosavadních 11. Nově ale také budou úkoly pověřeni dva zastupitelé, jeden jako uvolněný politik. "My to vnímáme jako funkčnější model, co se týče komunikace a co se týče rozložení sil," řekla Koubová.

Fórum a ODS budou mít po třech radních, Žijeme Jihlavou! dva a lidovci obsadí jednu pozici v radě. Na místa tří náměstků jsou nominovaní volební lídr občanských demokratů Petr Laštovička, Vít Zeman, který vedl kandidátku Žijeme Jihlavou! a dosavadní lidovecký náměstek primátora Jaromír Kalina.

Laštovička se bude starat o odbor správy realit, dopravu a odbor rozvoje města. Kalinovi připadne péče o majetek, IT a řešení sporu o vodohospodářský majetek, Zemanovi životní prostředí, územní plán a útvar hlavního architekta.

Fórum bude mít kromě primátorky jednoho uvolněného radního, nominuje Daniela Škarku. Věnovat se bude školství a sociálním věcem. Jako uvolněný zastupitel bude pro radnici pracovat Martin Laštovička zvolený za lidovce. Zabývat se bude péčí o městskou památkovou rezervaci. Další pověřený zastupitel Petr Ryška z ODS dostane na starost sport.

Nezbývá než popřát jim mnoho zdaru

"Nezbývá než popřát jim mnoho zdaru v těžkých dnech společné vlády nad městem, které je čekají," řekl nynější náměstek primátora za ANO Radek Popelka k nové koalici. Uvedl, že ANO jako opozice stojí o vedení kontrolního a finančního výboru. "Jsme nejsilnější zastupitelský klub, máme odborníky na tuto oblast," uvedl.

"Máme to i v koaliční smlouvě, že opozice bude přizvaná do komisí a výborů. Je to takovým dobrým zvykem," řekla Koubová.

Hnutí ANO bude mít v novém zastupitelstvu deset zástupců, druhé Fórum získalo sedm míst a ODS šest. Nová koalice Žijeme Jihlavou! složená z TOP 09, Zelených a Pirátů obsadí čtyři pozice. KDU-ČSL bude mít nově tři zastupitele, stejně jako KSČM. Po dvou mandátech získali sociální demokraté a SPD.

