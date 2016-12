Leteckou záchranku na Ústecku budeme provozovat i dál, tvrdí firma DSA. Ministr Ludvík to ale odmítl

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

V Ústeckém kraji má leteckou záchrannou službu i nadále provozovat společnost DSA, informoval místopředseda představenstva firmy Daniel Tuček. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík ale odmítl, že by úřad měl podepsat dodatek na provoz letecké záchranné služby s tím, že jeho úřad chce nabídku nejprve posoudit. Ministerstvo se původně domluvilo s policií a armádou, že by službu od ledna zajišťovaly jejich vrtulníky z Prahy a západních Čech. Na provozu letecké záchranné služby se má od ledna podílet i rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě.

Praha – Společnost DSA oznámila, že bude i v lednu a únoru provozovat leteckou záchrannou službu v Ústeckém kraji. Dosavadní provozovatel se prý dohodl s ministerstvem zdravotnictví na dvouměsíčním dodatku, který se měl ve čtvrtek odpoledne podepsat, sdělil místopředseda představenstva DSA Daniel Tuček. Ministr Miloslav Ludvík ale informace o chystaném podpisu dohody odmítl s tím, že úřad chce nabídku nejdříve posoudit.

Ministerstvo se původně domluvilo s policií a armádou, že by službu od ledna zajišťovaly jejich vrtulníky z Prahy a západních Čech. Proti tomu vystupovali severočeští záchranáři i starostové.

DSA letos neuspěla v tendru na zajištění záchranné služby na ústecké základně v letech 2017 až 2020. Kvůli její stížnosti u antimonopolního úřadu nemohlo ministerstvo s vítěznou slovenskou firmou Air-Transport Europe (ATE) uzavřít smlouvu. Úřad posléze rozhodl, že nabídky firem znovu posoudí.

Tuček řekl, že firma ministerstvu na začátku prosince nabídla, že by kvůli průtahům s tendrem mohla dočasně pokračovat v zajišťování služby za provozní náklady. Ministerstvo podle Tučka nabídku přijalo. "Domluvili jsme se, máme odsouhlasený dodatek a dneska ho podepíšeme," dodal.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček řekl, že kraj považuje prodloužení smlouvy s DSA za správný krok. "Je to výborná zpráva. Jsem rád, že zvítězil rozum a smlouvu je možné prodloužit. Z Ryzyně do Ústí je to přeci jen dál než když létá vrtulník odtud," řekl Bubeníček.

Mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová nechtěla informaci potvrdit ani vyvrátit. Odkázala pouze na odpolední tiskovou konferenci.

Ministerstvo zdravotnictví letos vypsalo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH na šest základen letecké záchranné služby, jediným kritériem byla cena. U pěti už je smlouva podepsaná. Na provozu letecké záchranné služby se má od ledna podílet i rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě. DSA, která má nyní společně s Alfa-Helicopter osm základen, má létat z Hradce Králové a Liberce, slovenská ATE z Olomouce. Čtyři stanoviště bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.

autor: ČTK