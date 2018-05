před 2 hodinami

Na dálnici D7 na Kladensku narazilo auto do sanitky, která přijela k dopravní nehodě. Obě nehody si vyžádaly celkem čtyři zraněné. Dva záchranáři utrpěli lehká a dva cestující v osobních autech středně těžká zranění, řekli mluvčí krajských hasičů a záchranné služby Ladislav Holomčík a Petra Effenbergerová. Událost se stala na 10. kilometru ve směru na Slaný. Kolem 08:45 tam havarovalo osobní auto, které skončilo na boku mimo dálnici. Ve voze utrpěl jeden člověk středně těžké zranění. K nehodě vyrazili záchranáři, do nichž ale zezadu narazilo další auto. "Naši jsou zraněni lehce, jeli do Slaného na chirurgii," uvedla mluvčí.

autor: ČTK | před 2 hodinami