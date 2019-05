před 4 minutami

Olomoucký vrchní soud v úterý snížil třiašedesátiletému Rostislavu Kotalovi trest vězení z 15 na deset let za usmrcení své ochrnuté manželky a nemohoucí tchyně. Odsoudil ho za zabití namísto vraždy, kde je sazba přísnější. Odvolací soud vzal v úvahu to, že muž, který se o ženu několik let pečlivě staral, čin spáchal v silném rozrušení. Muž už nezvládal péči o svou ochrnutou manželku a její stárnoucí nemocnou matku. Podle obžaloby se tragédie odehrála loni 16. dubna. Kotala nejprve udusil igelitovým sáčkem tchyni a krátce nato stejným způsobem manželku. U soudu vypověděl, že poté chtěl spáchat sebevraždu, to už ale neudělal. Kotalovi hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.