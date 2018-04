ANO vyvolalo diskusi o konci koalice v Praze, dohadovací řízení bude trvat měsíc

AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

Praha - Zastupitelé pražského ANO vyvolají tzv. dohodovací řízení s ČSSD a Trojkoalicí (SZ, KDU-ČSL a STAN). Během řízení budou strany řešit, zda koalice skončí, nebo bude pokračovat. Novinářům to po jednání klubu ANO řekli primátorka Adriana Krnáčová a předseda klubu Michal Hašek. Dohodovací řízení potrvá 30 dní. ČSSD si za návrhem ohledně Libeňského mostu, který současné spory v koalici vyvolal, stojí.

Spor vyvolalo čtvrteční zasedání zastupitelstva, kdy někteří představitelé Trojkoalice kvůli sporům o osud Libeňského mostu nepodpořili program jednání.

"Na dnešním jednání klubu ANO jsme se shodli na tom, že dnem 27. dubna zahajujeme takzvané dohodovací řízení na základě ustanovení koaliční smlouvy, během kterého budou probíhat jednání a budeme hledat řešení, jak s touto koalicí dál," řekl Hašek.

V jaké podobě a zda bude koalice podle nich nadále pokračovat, zástupci ANO neřekli. Nevyjádřili se ani k žádné z možných variant podoby vedení města. V kuloárech se často mluví o tom, že ANO a ČSSD by mohly utvořit menšinovou vládu s podporou ODS. Zda je to možné, Hašek s Krnáčovou neřekli.

"Všechno je představitelné v pražské politice, nicméně já bych nepředbíhala a počkala na dohodovací řízení," řekla Krnáčová. ANO a ČSSD mají v pětašedesátičlenném zastupitelstvu dohromady 25 hlasů, ODS má stejně jako Trojkoalice osm zastupitelů.

"Dohodovací řízení považuji za naprosto logické vyústění situace," uvedl předseda zastupitelského klubu ČSSD Lukáš Kaucký. Další pokračování koalice bude podle něj záležet na postoji Trojkoalice a jejích návrzích. "Po tom včerejšku je čím dál tím složitější a náročnější přesvědčovat kolegy o tom, že spolupráce opravdu smysl má," dodal.

Sociální demokracie podle něho stojí za návrhem náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) na zbourání Libeňského mostu a nevidí důvod, proč by ho zastupitelstvo nemělo projednat.

Spor v koalici vyvolalo čtvrteční hlasování o programu zastupitelstva, kdy se politici přeli, kam bude zařazen materiál o možné demolici Libeňského mostu. Původně měl být projednáván odpoledne, nakonec ale zastupitelé odsouhlasili návrh opozičního zastupitele Ondřeje Martana (ODS), aby byl projednán jako první bod. To se nelíbilo Trojkoalici a pro podobu programu nehlasovala, neboť by se podle jejích představitelů nemohli k tématu vyjádřit občané.

ODS vyzvala ANO a ČSSD k vypovězení koaliční smlouvy. Do podzimních voleb by podle ní měli zastupitelé podpořit vyřešení důležitých problémů například v dopravě. "ODS už v únoru vyzvala primátorku Krnáčovou k vypovězení smlouvy s Trojkoalicí. Pořád si za tím stojíme. Nešlo nám tehdy a nejde nám nyní o vstup do koalice ani posty, ale už nemůžeme přihlížet tomu, jak aktivisté blokují Prahu," uvedl zastupitel Filip Humplík (ODS).

Podle zástupců Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) by stávající koalice měla pokračovat, nadále ale trvají na podmínce zachování Libeňského mostu. Novinářům to řekli předseda pražských zelených Ondřej Mirovský, náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ) a radní Jana Plamínková (STAN).

Trojkoalici podle nich snaha ANO vyvolat dohodovací řízení překvapilo. Na společných jednáních se o tom prý nediskutovalo. "Tak se domnívám, že by bylo i slušné vůči nám, kdyby to říkali napřed nám, a ne novinářům," řekla Plamínková.

Podle Kolínské se ANO a ČSSD dlouhodobě snaží prosazovat některé dokumenty s pomocí opozice. Do řízení chce Trojkoalice jít s tím, že hodlá zopakovat ze svého pohledu důležité body programového prohlášení rady. "Čekáme ale, až nám sdělí, co jim (ANO) vadí," řekl Mirovský.

Poslední komunální volby v Praze na podzim 2014 vyhrálo se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu hnutí ANO. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. V říjnu 2015 se rozpadla, strany se ale nakonec domluvily a spolupráci obnovily. Změnilo se pouze obsazení části rady.