Nacher: Je jedno, jestli se Libeňský most zbourá, nebo opraví. Čižinský si bere Pražany jako rukojmí

před 2 hodinami

Patrik Nacher, který povede hnutí ANO v Praze do komunálních voleb, kritizuje chování Trojkoalice při jednání o Libeňském mostě. Sám se přiklání k tomu, aby ANO koalici vypovědělo. "Není pro mě efektivní řídit město v koalici, která není schopná se shodnout na programu," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Aktuálně.cz: Proč jste začali jednat o vypovězení koaliční smlouvy?

Patrik Nacher: Začneme jednat o dohadovacím řízení, což je takový předstupeň. A to z toho důvodu, že dva zastupitelé z Trojkoalice jednoznačně porušili koaliční smlouvu, když nepodpořili program zastupitelstva.

Celá situace se vyostřila poté, co primátorka a náměstek oznámili záměr zbourat Libeňský most. Jak se na to díváte jako lídr pro komunální volby v Praze?

My jsme chtěli navrhnout na zastupitelstvu, že pověříme radu města, aby vypracovala projekt provizorního mostu mezi Libní a Prahou 7. Aby se zjistilo, jak dlouho by to trvalo a kolik by to stálo. Aby nebyla paralyzována doprava. Ale vůbec jsme se k tomu nedostali.

Jaký je váš názor na spor ohledně bourání Libeňského mostu?

Nemám na to silný názor. Nejsem odborník na architekturu. Ale chtěl bych, aby zde byl provizorní most, který zajistí dopravu, a vznikne tak prostor pro debatu, která to vyřeší.

To se tu ale řeší několik let. Na to už bylo času dost…

Provizorní most by měl podle mě být za jakýchkoliv okolností, jinak nám zkolabuje doprava. A v tuhle chvíli je jedno, jak město rozhodne: zda se most zbourá, nebo opraví. Před dvěma lety jsem byl spíše pro rekonstrukci. Ale poté, co ministerstvo kultury řeklo, že most není kulturní památka, jsem byl spíše pro bourání z hlediska efektivity. Ale nebráním se žádné variantě. Nejsem na to ale odborník, proto mě mrzí, že nemohlo dojít ani k žádné diskusi.

Zítra bude klub ANO řešit možné vypovězení koaliční smlouvy. Jaký je váš názor? Má ANO smlouvu vypovědět?

Chci to nejdříve říci kolegům. Každopádně pro mě není efektivní řídit město v koalici, která není schopná se shodnout na programu. Sami členové Trojkoalice měli navíc tři vlastní návrhy, jak s bodem o Libeňském mostě naložit.

Jak si tu nejednotnost vysvětlujete?

Nevím. Ale mrzí mě, že si kolega Čižinský (starosta Prahy 7 Jan Čižinský z KDU-ČSL, který v chce v Praze kandidovat na primátora s vlastním volebním uskupením Praha sobě, pozn. red.) začal dělat volební kampaň. Jinak si ho vážím. Bohužel si nyní bere Pražany za rukojmí. Všem vlastně vzkázal, že se tady teď pět měsíců nebude pracovat, protože tady aktivisticky budeme sbírat body a podpisy.

Mrzí mě to. Mohli jsme to projednat, a kdyby schválili návrh na provizorní most, mohl vzniknout projekt a za měsíc dva jsme dostali odpověď. Že by se schválilo zbourání, je pouze zjednodušení pod Čižinského petici. Navíc zneužíval přednostní právo vystupovat. Čižinský začal kampaň, obstruuje a bere si Pražany za rukojmí.

Jan Čižinský ale říká, že bojuje za záchranu mostu…

Je to jen výkřik. Ten argument odmítám. Já jsem všem říkal, že budu navrhovat ten provizorní most. Všichni to věděli. Provizorní most by umožnil to, co jsem už řekl. Otevřelo by to diskusi. Neznamenalo by to bourání. To Čižinského stanovisko neplatí. Že on brání bourání, je zjednodušení.

Podívejte se. V jednom momentě navíc navrhl ten bod stáhnout z projednávání. A o chvíli později řekl, že chce, aby se to projednalo až v pět hodin, kdy přijdou občané. Buď platí jedno, nebo druhé. Celý ten kontext byl dneska takový nepříjemný.

Co si představujete, že se stane, když se shodnete na tom, že se má vypovědět koaliční smlouva?

Neděláme revoluci. Když to zítra na klubu projde, tak předpokládám, že předseda to partnerům oznámí a začne dohadovací řízení. Neděláme žádné emocionální výlevy, ačkoliv by si to někdy ostřejší reakci zasloužilo. Protože kvůli tomu spadly pod stůl důležité tisky, jako zvýšení platů učitelům v Praze.

Když nakonec vypovíte koalici, jak se bude pokračovat? Pouze bez Trojkoalice, nebo i bez ČSSD?

Je na to brzo. Ale máme jako největší politický subjekt taky největší odpovědnost. A nechceme, aby se tady dělala permanentní kampaň. Takže bychom to neponechali náhodě a řešili bychom to i zapojením opozice. A to do některých důležitých bodů, které je důležité do voleb schválit. Aby na nich spolupracovali. Těch variant je ale celá řada. Ten, kdo je zodpovědný, bude vnímat, že za těch pět měsíců se musí ještě celá řada věcí odkroutit.