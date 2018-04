Spor o Libeňský most se vyostřuje. Zastupitelé ANO jednají o možném ukončení koalice v Praze

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

Koalice se neshodla na zařazení materiálu o případném zbourání Libeňského mostu na program jednání. Bourání prosazuje ANO a ČSSD, Trojkoalice je proti.

Praha - Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) v Praze porušila podle hnutí ANO koaliční smlouvu, když nepodpořila program jednání zastupitelů. O případném vypovězení smlouvy se ANO rozhodne na pátečním mimořádném jednání zastupitelského klubu. Novinářům to řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a další představitelé ANO.

Důvodem je mimo jiné dnešní předčasně ukončené zasedání zastupitelů. Koalice se dnes neshodla na zařazení materiálu o případném zbourání Libeňského mostu na program jednání. Bourání prosazuje ANO a ČSSD, Trojkoalice je proti. Pro program hlasovalo pouze 30 z 65 zastupitelů. Koalice má v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů.

Podle informací ČTK vytýkají zástupci ANO Trojkoalici nejen problémy s Libeňským mostem, ale také to, že nemohla být projednána témata týkající se například školství, konkrétně zvýšení učitelských platů. V případě, že by se ANO rozhodlo koaliční smlouvu vypovědět, stranám by začalo běžet 30denní smírčí řízení.

Při hlasování o programu se proti návrhu postavil zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice), hlasování se zdržel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice), nehlasoval Jaroslav Štěpánek (ANO) a nepřítomna byla Hana Nováková (ČSSD).

Pražští zastupitelé ČSSD podle předsedy klubu Lukáše Kauckého nyní o případném vypovězení koaliční smlouvy nejednají. "V tuto chvíli řešíme, jak schválit finanční prostředky pro učitele, sociální služby, sportovní a památkové granty, zahájení výstavby trasy metra D. Sobecký zájem starosty Čižinského a Trojkoalice vše podobné zmařil," řekl Kaucký.

"Naším vstupním požadavkem při jednání o programu byla vstřícnost k lidem, aby mohli dorazit na bod o Libeňském mostě a petici o zákazu vjezdu cyklistům v Praze 1. O přeřazení na začátek jsme se před jednáním vůbec nebavili. Pokud chtějí vypovědět koaliční smlouvu proto, že chceme být vstřícní k občanům, je to ukázka toho, jak to s nimi myslí vážně," řekl za Trojkoalici zastupitel a místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (SZ). ANO a ČSSD si podle něj zvykly chodit pro hlasy k opozici.

Možný konec koalice již kritizoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. "Smutný konec koalice, která čtyři roky nevládla našemu hlavnímu městu a teď se těsně před koncem funkčního období dokonce sama rozpouští, aniž by vyčkala na rozhodnutí voličů ve volbách. Praha potřebuje nutně potřebuje vedení, které bude řešit problémy města a nikoli jen sebe sama," řekl Pospíšil.

Podívejte se na záznam jednání pražského zastupitelstva o zbourání Libeňského mostu: