Pražský dopravní podnik zahájí práce na projektu tramvaje z Malovanky na Strahov

Pražský dopravní podnik (DPP) zahájí přípravu projektu výstavby tramvajové tratě z Malovanky na Strahov. Tramvaje by nově mohly jet z Bělohorské ulice od zastávky Malovanka dále Vaníčkovou ulicí a končily by v dnešním obratišti autobusů Stadion Strahov. Trať dlouhá 1,3 kilometru by podle dřívějších odhadů měla vyjít na 660 milionů korun.

Praha nyní plánuje prodloužení tramvajových tratí z Barrandova do Slivence, z Modřan do Libuše nebo z Pražského povstání na Pankrác a dále na Budějovickou. Pokud město trať vybuduje, vybrané linky by na Malovance nejely dále směrem na Břevnov, ale uhnuly by na Strahov. Na trase jsou plánovány dvě nové zastávky Koleje Strahov a smyčka Stadion Strahov. Samotná výstavba by se podle dokumentu, který schválili radní, mohla uskutečnit v letech 2023 až 2025. Předpokladem ale je, že DPP zahájí co nejdříve práce na přípravě projektové dokumentace. Projekt má být podle rozhodnutí radních hotov do konce roku 2020. Na kolik by přesně výstavba trati vyšla, zatím není jasné. Výše zmíněný odhad totiž pochází z roku 2017 a bude nutné jej aktualizovat.