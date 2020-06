Poznáváte ho? Muž v Praze brutálně napadá mladé ženy, policie prosí o pomoc

Ve zkrácené sezoně formule 1, jejíž start byl kvůli pandemii nového typu koronaviru odložen z března na červenec, se nepojedou Velké ceny Ázerbájdžánu, Singapuru a Japonska. Vedení šampionátu tyto tři závody zrušilo, protože za současné situace není možné je uspořádat.

Nový ročník formule 1 by měl se čtyřměsíčním zpožděním odstartovat 5. července v Rakousku a týden nato se na okruhu ve Spielbergu pojede znovu. Pak se šampionát přesune do Maďarska, následovat budou dva závody v Silverstonu a Velké ceny Španělska, Belgie a Itálie, kde by se mělo jet 6. září.

Další program mistrovství světa je zatím nejasný a měl by být oznámen v nejbližších týdnech. Podle médií by se měla většina Velkých cen jet v Evropě. Vedení šampionátu věří, že se podaří odjet 15 až 19 závodů. Seriál má skončit v prosinci.