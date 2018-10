Novým primátorem bude pirát Hřib. Koalice v Praze se dohodla po urputném jednání

Vážení Pražané, sousedky a sousedé, před malou chvílí jsme se dohodli na vzniku koalice Pirátů, PRAHA SOBĚ a Spojených sil Pro Prahu. V komunálních volbách jste si vybrali změnu v Praze a my ji teď vaším jménem začneme uskutečňovat. Všechny samozřejmě zajímá jméno pražského primátora. Možná už víte, že jím bude pan Zdeněk Hřib. Kromě toho na magistrátu dostane Česká pirátská strana tři radní: pro školství a sport (Vít Šimral) a bydlení (Adam Zábranský) a IT a EU fondy (Zdeněk Hřib). Spojené síly pro Prahu budou mít prostřednictvím čtyř radních odpovědnost za rozvoj (Petr Hlaváček), majetek a majetkové podíly (Jan Chabr), legislativa a bezpečnost (Hana Marvanová) a životní prostředí a technická infrastruktura (Petr Hlubuček). PRAHA SOBĚ, taktéž prostřednictvím čtyř radních, se vám bude zodpovídat za změny k lepšímu v kultuře (radní Hana Třeštíková), dopravě (radní Adam Scheinherr), sociálních věcí a zdravotnictví (Milena Johnová) a financích (Pavel Vyhnánek). Vezmeme si také částečně na starost fungování magistrátu – tedy jeho zrychlení a otevřenost, prostě to, aby zde magistrátní úředníci byli kvůli vám a věci vyřizovali tak rychle, jak jen to půjde. To je věc, kterou umíme z Prahy 7. Rád bych vám vysvětlil, jakou logikou jsme došli k výše popsanému uspořádání. Vím, že řada z vás by jako primátora nejraději viděla mne, ale věřte, že takhle pro vás uděláme víc, než jen se dvěma radními a nablýskaným primátorským řetězem na mém krku. Jako PRAHA SOBĚ před sebou máme tři velké úkoly. Chceme potvrdit změnu Prahy 7, kde jsme se zrodili, udělat pořádek v Praze 1, výkladní skříni města, a na magistrátu odvést maximum práce v rámci našich gescí. Do Rady hl. m. Prahy přivádíme skutečné experty a ve dvou městských částech budou naši starostové. Já považuji za svůj klíčový úkol vše koordinovat a poskytovat kolegyním a kolegům podporu. Především tedy budu na magistrátu řídit náš klub zastupitelů. Je nás třináct a musíme dobře spolupracovat – nejen mezi sebou, ale také s koaličními partnery, městskými částmi, opozicí. Chceme také pokračovat v pozitivní změně v Praze 7 a já osobně nemohu svým odchodem zklamat téměř 56 procent sousedek a sousedů, kteří nám dali svůj hlas. Proto budu i nadále starostou této městské části. Díky tomu, že jsme ji změnili na řádně fungující městkou část a máme zde skvělý tým, věřím, že vše půjde hladce. Sousedům z Prahy 7 chci povědět, že tu pro ně, stejně jako v uplynulých čtyřech letech, budeme kdykoliv k dispozici. Jako třetí úkol nás čeká Praha 1. Máme tady nadšený tým zastupitelů, kteří se chystají pustit do „úklidu“. Cítím obrovskou zodpovědnost za to, aby Praha 1 časem fungovala stejně dobře jako Praha 7. Proto hodlám být našemu týmu z Jedničky k dispozici, kdykoliv pocítí potřebu cokoliv konzultovat. Ještě chci vysvětlit jednu věc. PRAHA SOBĚ není na rozdíl od našich koaličních partnerů a na rozdíl od opozice politická strana. Jsme sdružení kandidátů – běžných občanů. Jenže hlavní město, to už je vysoká politika. Spousta problémů, které nás čekají, a věcí, které chceme prosadit, má souvislosti na úrovni vlády, ministerstev, sněmovny či senátu. Zde nám dveře k jednání otevírá můj poslanecký mandát. V případě, že bych se na magistrátu stal radním a byl zodpovědný za některou z konkrétních agend, by souběžné vykonávání poslaneckého mandátu nebylo možné. To jsem jasně řekl. V situaci, kdy magistrát povede Zdeněk Hřib a já zde, stejně jako v uplynulých čtyřech letech, budu jen zastupitelem, se nic nemění. Naopak, nutnost, aby PRAHA SOBĚ měla „spojku“ do celostátní politiky, je mnohem silnější než dřív. Závěrem bych vás chtěl povzbudit, abyste se do budoucnosti dívali s optimismem. V povolebním vyjednávání každý z nás někde ustoupil a jinde naopak získal, ale nakonec jsme se rozumně dohodli. Za PRAHA SOBĚ a mne osobně chci slíbit, že ukážeme, co znamená být skutečným koaličním partnerem. Žádné mydlení schodů, žádné podrazy, žádné hádky a blbá nálada. Věci, na které budeme mít rozdílné názory (a jistě se takové najdou), si rozumně vyříkáme a rozhodneme se podle věcných argumentů. Stejně jako v Praze 7 také hodláme o maximu věcí včas informovat vás, Pražany, a slibujeme naslouchat, co nám říkáte. Protože naše Praha se může zlepšit, jen pokud poplujeme všichni na jedné lodi. Srdečně a vděčně Jan Čižinský