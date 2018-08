Neznámé sdružení chce vyřadit z voleb starostu Čižinského. Možná mě k tomu zneužili, připouští lídr

U správního soudu se objevil návrh na to, aby soud vyřadil z voleb sdružení Jana Čižinského Praha Sobě. | Foto: Ludvík Hradilek

Starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému hrozí, že se vůbec nezúčastní boje o post pražského primátora. A to přesto, že jeho sdružení Praha Sobě nasbíralo přes devadesát tisíc podpisů Pražanů, aby mohlo jít do voleb. U Nejvyššího správního soudu v Brně se totiž objevil návrh na zrušení registrace tohoto hnutí, který podali lidé z neznámé Protipirátské kandidátky. Ta nevyvíjí žádnou činnost kromě snahy vyřadit zmiňované sdružení, které patří k favoritům voleb. Čižinský je přesvědčený, že za "protipiráty" stojí ve skutečnosti silnější protivníci. A prohlášení lídra kandidátky Josefa Vrany, který připustil, že vlastně sám nic nepodal a že mohl být zneužit, tomu nasvědčují.

Praha - Téměř neznámé sdružení pod neobvyklým názvem Protipirátská kandidátka - mládí a zkušenost vpřed. Prahu dál rozkrádat nedáme! nemá příliš šancí se v říjnu probojovat na pražský magistrát.

Přesto může volby ovlivnit naprosto zásadním způsobem. Na Nejvyšší správní soud v Brně dorazil od zmiňovaného volebního uskupení návrh na zrušení registrace "konkurence", konkrétně sdružení Praha Sobě, za kterým stojí jeden z favoritů voleb - starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Zástupce Protipirátské kandidátky Josef Vrana na osmi stránkách, adresovaných soudu, používá jako hlavní argument proti Čižinského sdružení způsob jeho registrace. To totiž podalo v první chvíli dvě kandidátní listiny - Sdružení nezávislých kandidátů Praha Sobě a Sdružení politické strany Podporujeme občanskou kandidátku Praha Sobě. Podle Vrany je toto důvod k tomu, aby pražský magistrát kandidátku odmítl.

"Navrhovatel je přesvědčen, že k registraci došlo v rozporu se zákonem," píše Vrana soudu. "Kandidátky PRAHA SOBĚ se lišily pouze právní formou. To samo o sobě považuje navrhovatel za kolizní s ustanovením volebního zákona a jeho smyslem," pokračuje. Podle Vrany dávali kandidáti souhlas s umístěním na dvě identické kandidátní listiny, což je prý jednoznačně nezákonné.

Vrana, povoláním architekt a předseda Ochranné organizace autorské, také zpochybňuje počet podpisů, které Čižinský se svými lidmi nasbíral. Píše, že sdružení údajně dokázalo nasbírat 90 tisíc podpisů s pomocí telefonních a rejstříkových seznamů. "Přitom byla nabízena odměna 13 korun za podpis," píše soudu.

Čižinský věří, že soud jeho sdružení z voleb nevyškrtne

Lídr kandidátky Praha Sobě a zároveň starosta Prahy 7 Jan Čižinský je přesvědčený, že při registraci postupoval zcela podle zákona a nevěří, že by soud mohl dát Vranovi za pravdu.

"Žaloba jako taková je nesmysl. Kandidatura nezačíná okamžikem, kdy je podána kandidátka, ale až okamžikem, kdy ji magistrát schválí. Do té doby jsou dvě kandidátky z hlediska zákona jednoznačně možné," tvrdí Čižinský.

Podle něj by se měl soud zabývat podstatou, tedy tím, aby umožnil přístup do voleb občanským kandidátkám. "V tomto případě nás do voleb posílá sto tisíc Pražanů, což je o 40 procent víc lidí, než kolik jich dalo hlas vítězi minulých magistrátních voleb. Zákon nemůže bránit vůli tak obrovského počtu lidí," míní Čižinský.

Zároveň odmítá, že by jeho družení využívalo nějaké seznamy, nebo dokonce za podpis nabízelo či platilo peníze. "Jsou to nesmysly, soud náš pohled jistě v řádu dnů potvrdí," věří.

Čižinský se domnívá, že za snahou dostat ho z voleb stojí fakticky někdo jiný, než neznámá Protipirátská kandidátka. "Jsme přesvědčeni, že v pozadí žaloby stojí některá z politických stran, které v uplynulých dvaceti letech řídily Prahu. Protipirátská kandidátka v celé věci buď vědomě nebo nevědomě hraje roli užitečného nástroje," uvedl starosta Prahy 7.

Čižinský si myslí, že mnoha lidem vadí, protože poukazuje na různé korupční kauzy a v případě zvolení na magistrát by zabránil "odklonu" miliardových částek. "Velké strany se zkrátka bojí, že přijdou o vládu nad obrovským rozpočtem, a zároveň se obávají trestně-právních důsledků svého chování v minulosti," podotkl. Konkrétní důkazy o tom, kdo má stát za návrhem na zrušení registrace, nemá.

Nikdo za námi nestojí, tvrdí stěžovatel Vrana

Okolnosti podání návrhu jsou skutečně neobvyklé. Devětasedmdesátiletý Josef Vrana v pátek Aktuálně.cz potvrdil, že žádost soudu podal. Ale o několik hodin později to vše zpochybnil. A za autory označil advokáty, se kterými spolupracuje.

To, proč se jako zástupce okrajového Protipirátského sdružení pokouší zpochybnit kandidaturu Čižinského a jeho lidí, zpočátku vysvětloval tím, že příčinou je nepodepsaný dopis, který před deseti dny on sám na své jméno dostal.

Tento anonym prý naznačoval, že sdružení Praha Sobě platí 13 korun za každý podpis, který od lidí získá pod petici, nutnou k registraci sdružení do voleb. "V obálce, kterou jsem dostal, byl list papíru, na kterém bylo napsáno: Sežeňte své kamarády a za každý získaný hlas dáme třináct korun," říká Vrana. To mu prý stačilo k podezření vůči Čižinskému. Zároveň mu údajně anonym doporučoval, aby se podíval do telefonního seznamu, protože prý sdružení sbírá podpisy podle tohoto seznamu.

Požádal tedy Čižinského sdružení, aby se mohl podívat na jména v petici, byl ovšem odmítnout. Z toho důvodu se rozhodl obrátit na soud. Žalobu, která je mimochodem velmi detailní a propracovaná, ale nepsal on. "Pracovali na tom advokáti, spolupracující s našim autorským svazem. Dělali na tom dva dny," sdělil s tím, že jedním z nich byla Lucie Tycová. Ta se o případu a tom, jak rychle dokázali sepsat obsáhlou žalobu, odmítla bavit s poukazem na advokátní mlčelivost.

Já s tím vlastně nemám nic společného

Vzápětí poté, co deník Aktuálně.cz kontaktoval advokátku Tycovou, Vrana zavolal zpět a tvrdil, že vlastně on sám nic neinicioval. A s uvedeným dopisem, v němž byl zmíněný leták, prý přišla Tycová se svým kolegou Karlem Dvořákem. Oni sami iniciovali podání žaloby. "Oni s tím přišli. Tak já řekl dobře, je to na vás, vy tomu rozumíte. Já vám poradím, jak postavíte dům, ale ne tohle," vysvětluje Vrana a odkazuje na advokáta Dvořáka, který prý vše vysvětlí.

A prý ani on sám žalobu nepodával a ani nepodepsal - jeho jménem ji podal zmocněnec strany Peter Heinzl, kterého prý vlastně ani nezná. "Je od nich, viděl jsem ho jednou v životě," uvedl Vrana opět s poukazem na advokátní kancelář.

Válka Starostů Kvůli komunálním volbám v Praze padlo již několik žalob. Několik z nich podalo hnutí Starostové a nezávislí (STAN), kandidující v Praze společně s TOP 09. Žaloby míří na konkurenční hnutí Pro Prahu kvůli tomu, že si zaregistrovalo kandidátku s názvem Starostové pro Prahu - žalobu podalo jak kvůli kandidátce v hlavním městě, tak třeba na Praze 5. "Je to nehoráznost, parazitování na našem názvu," říká předseda pražského STAN Petr Hlubuček. Starostové pro Prahu "vykradli" i zelené. Na Praze 10, kde je jejich lídrem bývalá členka Strany zelených Ivana Cabrnochová, s níž se strana rozešla pro "absolutní nedůvěryhodnost," kandidují zase pod názvem Starostové pro prahu - Zelená pro desítku. Strana zelených oproti STAN žalobu nepodá. "Věříme, že lidi mají zdravý rozum a dlouhodobě vnímají, kdo co dělá a jak vystupuje," říká pražský lídr zelených Ondřej Mirovský.

Tomu, že mohl být zneužit, nasvědčuje i samotná činnost Protipirátské kandidátky. Nemá totiž žádné webové stránky a nelze najít ani její volební program. Vrana ale odmítá, že by sdružení vzniklo jen proto, aby mohlo podat návrh na zrušení kandidatury Čižinského a jeho lidí. Stejně tak zpočátku odmítá podezření Čižinského, že za ním stojí v zákulisí jiní lidé ze silnějších stran, které se jeho úspěchu bojí.

Podle Vrany za stranu kandidují přátelé, kteří se občas scházejí a vadí jim zneužívání autorských práv a především to, jak k nim přistupují Piráti. A také to, jak je celá Praha vedená. "Mezi sebou jsme se dohodli, že někdo z nás do toho musí jít a já jsem se jako jediný nebál," vysvětluje. Na kandidátce ostatně převažují architekti a lidé od filmu, zejména zvukaři.

A protože na rozdíl od Čižinského nesbírali jako občanská kandidátka podpisy, domluvili se se skomírajícím hnutím SD-SN (pohrobek po Evropských demokratech), že budou kandidovat pod jejich hlavičkou. Jeho kolegyně a ředitelka ochranné organizace Eva Štěpánková je totiž předsedkyní SD-SN.

To, že o nich není možné najít žádné informace a jejich jediná viditelná aktivita je podání žaloby na Čižinského stranu, pak vysvětluje Vrana tím, že vznikli na poslední chvíli a nemají ani peníze na to, aby o sobě dali vědět. "Máme nějaké slíbené, ale nemůžu vám říct od koho," dodává.

Při druhém rozhovoru už ale na přímou otázku, zda tedy nemohl být k podání žaloby zneužit, protože tu může podat pouze kandidující hnutí, Vrana krčí rameny: "Je to klidně možné. Musíte jim zavolat," uvádí a odkazuje na advokáta Dvořáka.

Advokát ale není sdílný a o žalobě se odmítl bavit. "Dokud nebudu klientem zproštěn mlčenlivosti, nemohu vám k tomu nic říct," uvedl. Na otázku kdo je tedy jeho klient, když to Vrana popírá, reagoval: "To se budete muset zeptat pana architekta." Poté ukončil hovor s tím, že má volno a je v lese.