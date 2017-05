Metro z Veleslavína na letiště? Prověříme a uvidíme, musí se to vyplatit, říká Krnáčová

před 1 hodinou

Praha - Praha nechá posoudit možnost výstavby trasy metra A na Letiště Václava Havla v Ruzyni. Ve stanici Nádraží Veleslavín by vznikla odbočka. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) už zadala dopravnímu podniku (DPP), aby tuto možnost rozpracoval a stanovil případnou cenu, délku výstavby a návratnost investice. Metro A vede z Dejvické přes Veleslavín do Motola. Modernizaci trati s odbočkou na letiště připravuje i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) mezi Prahou a Kladnem.

"Rychlodráha na letiště není pražskou stavbou a SŽDC ji nepostaví dříve než za deset let. Já chci proto zmapovat i další možnosti, jak centrum s letištěm propojit," uvedla Krnáčová.

Spojení centra s letištěm trápí Prahu dlouhodobě. Nyní musí cestující jezdit autobusy buď z Veleslavína, nebo ze Zličína. Jednou z možností je podle primátorky varianta vybudování odbočky trasy metra A ve stanici Nádraží Veleslavín. "Zadala jsem DPP, aby tuto možnost prověřil a uvidíme, jak rychle by to bylo realizovatelné, kolik by to stálo a jestli by se taková možnost vůbec finančně i časově vyplatila," uvedla Krnáčová.

Praha v minulosti pracovala s variantou prodloužení metra z Dejvické až do Ruzyně. Původně měla trasa vést přes Veleslavín do stanice Dlouhá míle, kde mělo být velké záchytné parkoviště, a odtud následně k letišti. Od této varianty tehdy město nakonec ustoupilo a trasu stočilo z Veleslavína k motolské nemocnici.