Do Jesenice bude z Prahy jezdit metro, ne tramvaje, navrhuje středočeská hejtmanka

před 1 hodinou

Praha – Do Jesenice u Prahy by mohlo být protaženo pražské metro, které by v tomto úseku jezdilo po povrchu. S účastí Prahy a Středočeského kraje vznikne pracovní skupina, která bude řešit technickou možnost spojení a případné získání finančních prostředků. Novinářům to v úterý řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podle ní by prodloužení nové trasy D do Jesenice bylo jednodušší než vedení tramvajové tratě, o kterém uvažovalo bývalé vedení kraje. Pro magistrát ale není metro do Jesenice prioritou.

Nápad se zrodil při jednání hejtmanky s ředitelem pražského dopravního podniku. "Byl to jenom návrh. Nemáme k tomu žádné projekty, nemáme vyčíslení nákladů, nic. Jenom jsme se dohodli na tom, že o tom budeme uvažovat a že vytvoříme pracovní skupinu, kde budeme jak my, tak hlavní město Praha, a budeme se o tom bavit, zda je to schůdné," uvedla Pokorná Jermanová.

Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), který má dopravu na starosti, je vyjádření Jermanové populistické a Praha stavbu metra do Jesenice v tuto chvíli neřeší. "Toto prohlášení je velmi populistické. Nebývalo zvykem se nejprve vyjadřovat do médií a potom začít řešit, zda to vůbec jde. V tuto chvíli je pro mne absolutní prioritou začít stavět metro pro Pražany a co nejdříve napojit letiště kolejovou dopravou na centrum Prahy," uvedl Dolínek.

Nové metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem města. Trasa má vést kolem krčského nádraží a Thomayerovy nemocnice přes Nové Dvory do Písnice. Odtud by podle nového vedení Středočeského kraje mohla být protažena po povrchu až do Jesenice.

Praha má ale s výstavbou trasy potíže. Nemá vykoupeny všechny pozemky, které jsou nutné pro stavbu, navíc soud loni zrušil změnu územního plánu. Praha tak musí opět upravit trasu metra, což by mohlo trvat až dva roky. Soud na základě žaloby majitelů pozemků řeší takzvané územní rozhodnutí a v případě jeho zrušení bude muset Praha shánět všechny dokumenty znovu. Město začalo zvažovat stavbu metra pouze se stanicemi, pro které má pozemky, a zbylé by dostavělo později. Radní tak ale zatím nerozhodli.

Podle Pokorné Jermanové je kombinace podzemní a nadzemní dopravy možná, osvědčila se například v Mnichově. Je však také třeba zjistit, zda by u Jesenice mohlo vzniknout záchytné parkoviště. Výhodou projektu by bylo i napojení metra na Pražský okruh, který kolem Jesenice vede.

Doprava z Jesenice do Prahy je dlouhodobě velmi komplikovaná. Na silnici z Benešova do Vestce se v dopravních špičkách tvoří kolony vozidel, v nichž často uvíznou i autobusy.

Podobně odvážné řešení se pokusil loni v létě prosadit kladenský primátor Milan Volf. Ani k realizaci osmikilometrového tunelu nedošlo a projekt byl kritizován jako nereálný.

autor: ČTK