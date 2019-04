Hřib kritizuje Pospíšila. Nedodržujete dohody a snažíte se zviditelnit, vytýká mu

Pražský primátor Zdeněk Hřib (piráti) zaslal v neděli otevřený dopis šéfovi koaličního uskupení Společné síly pro Prahu Jiřímu Pospíšilovi. Vyčítá mu v něm, že se neúčastní zásadních jednání koalice a se zástupci ostatních stran ve vedení metropole nekomunikuje, zatímco se kriticky vyjadřuje v médiích. Upozorňuje ho, že porušuje koaliční smlouvu, kterou po volbách kromě pirátů, společné kandidátky TOP 09 a STAN podepsalo sdružení Praha sobě.

Primátor Hřib v dopise Pospíšilovi píše, že koalice nemá prakticky žádný věcný konflikt nebo ideový problém. "Jediným problémem je nedodržování dohod a Vaše snaha o předvolební zviditelnění," napsal Hřib a zdůraznil, že s oběma radními za TOP 09 je vzájemná spolupráce velmi dobrá.

"Vaše aktuální pokusy zatahovat Prahu do Vaší osobní kampaně k eurovolbám považuji za zcela nevhodné," dodal Hřib. Pospíšil je totiž lídrem společné kandidátky starostů a TOP 09 do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. V pražským volbách vedl uskupení Společné síly pro Prahu, v radě však nezasedl a zůstal pouze zastupitelem.

Poslední spor uvnitř pražské koalice se vedl kvůli nápadu pirátů, kteří chtějí v devítičlenné dozorčí radě Pražské plynárenské zrušil tři místa, která patří zástupcům zaměstnanců. Buď by se měla zcela zrušit, nebo se nahradit politickými nominanty, kteří nyní tvoří zbytek dozorčí rady. Piráti argumentují úsporou peněz, navíc podle nich nejsou místa obsazena zástupci zaměstnanců, ale managementu, kteří tak kontrolují především sami sebe. Pospíšil však takovou myšlenku kritizuje, podle něj jde o rozšiřování vlivu politiků v kontrolních orgánech.

Podle primátora se však na nápadu pirátů v pondělí shodla celá koalice. "Vy jste na této schůzce ani nebyl a přitom o tom dáváte nepravdivá vyjádření do médií, jak bráníte zaměstnance před piráty," napsal Hřib předsedovi TOP 09.

Primátor Pospíšilovi vyčítá také to, že s koaličními partnery nekomunikuje. "Kromě toho, že se neúčastníte zásadních jednání pražské koalice, je také problém v tom, že nepovažujete zjevně za důležitou komunikaci s ostatními představiteli koaličních klubů nebo se mnou. Závěry jednání vašeho pátečního klubu magistrátních zastupitelů ke koaličním tématům se tak nedozvídám od Vás, ale z médií," vytkl Hřib Pospíšilovi v dopise a zdůraznil, že takové chování je podle něj nejen nekolegiální, ale také ve zjevném rozporu s koaliční smlouvou.

Redakce Aktuálně.cz se na Pospíšila obrátila, ten však o Hřibově vyjádření nic netušil. "O žádném otevřeném dopise bohužel nevím," prohlásil Pospíšil.

Hřib v dopise kritizuje také to, že v dozorčí radě Pražské plynárenské Distribuce je stále Karel Březina, který byl v roce 2014 pravomocně odsouzen za to, že neoprávněně pobíral odměnu za práci v dozorčí radě pražského dopravního podniku. "Majetkové podíly města má přitom v gesci TOP 09 a stejně tak váš zastupitel je i předsedou představenstva holdingu plynáren. Nechápu, proč TOP 09 nebyla schopná tento jednoduchý úkon dosud provést, přestože je už 6 měsíců po volbách," napsal Hřib.

Před časem pražská koalice vedla spor kvůli tomu, že Hřib v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že by město mohlo pomocí anonymizovaných dat z elektroměrů zjistit, kolik je v metropoli prázdných bytů. Kdyby se ukázalo, že je to velký problém, uvažovalo by město o způsobu, jakým tento stav změnit. "Opravdu jsem nečekal, že když se dohodnu na analýze anonymizovaných dat z elektroměrů s oběma radními za TOP 09, jejichž gescí se to týká, tak že za to budu následně předsedou TOP 09 nálepkován jako komunista," napsal Hřib.