Hřib ustoupil Pospíšilovi, analýza prázdných bytů nebude. Majitelům nehrozí ani daň

Pražská koalice v pátek na nátlak předsedy koaliční strany Spojené síly pro Prahu Jiřího Pospíšila odmítla anonymizovanou analýzu pražských bytů pomocí elektroměrů, jak navrhovali piráti. Stejně tak zavrhla zavedení daně z prázdných bytů, jak tomu je v některých zahraničních metropolích. Koalice se nicméně shodla, že neobydlené byty jsou v Praze problém a je potřeba ho řešit pobídkami majitelům, například daňovými úlevami.

Trojice lídrů pražských koaličních stran se v pátek ráno sešla ke smírčímu jednání, na kterém si měla ujasnit své aktuální neshody. Zdá se, že bylo co vysvětlovat. Tiskový briefing, který měl začít tři čtvrtě hodiny po začátku jednání, posunul primátor Zdeněk Hřib (piráti) na posledních chvíli o další hodinu. Ale ani to nestačilo. Předsedové stran před novináře předstoupili až po téměř třech hodinách.

Vítězem celé roztržky se zdá být Pospíšil a jeho hnutí. Lídři koaličních stran totiž oznámili, že Praha ustoupí od plánu pirátů zjistit počet prázdných bytů v Praze pomocí údajů společnosti PRE o odběru elektrické energie. Piráti pomocí elektroměrů chtěli ověřit, zda jsou v Praze prázdné byty skutečně problémem. S tím Pospíšil nesouhlasil přesto, že mělo jít o anonymizovaná data, která by nebylo možné spojit s konkrétními byty.

Analýza tedy nebude, ale podle Hřiba nejde o neúspěch, naopak. "Na dnešním koaličním jednání se koalice shodla na tom, že pražské byty jsou v Praze skutečně problém, který je nezbytné řešit, a že tento problém je jak v nové zástavbě tak i ve starší," uvedl primátor.

Shodli jsme se v koalici, že jsou prázdné byty v Praze problém. Tím vyhráli všichni ti, které negativně ovlivňuje nedostupnost bydlení v Praze, protože tento problém budeme odpovědně řešit ve vzájemné spolupráci. Údajná krize koalice je tím u konce. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) April 5, 2019

Dlouhodobě přitom tvrdil, že analýzu potřebuje, protože nechce řídit město na základě dojmů, ale reálných dat. "Samozřejmě chceme město řídit na základě dat i nadále. Ale dělejme analýzy jen na to, u čeho si nejsme jistí, že ten problém existuje. My jsme se dneska shodli, že prázdné byty v Praze problém jsou. Já myslím, že to je vítězství pro ty, kdo přesně tohle tvrdili," vysvětloval ústupek primátor.

Pospíšil byl spokojený i pokud jde o zavedení vyšší daně z prázdných bytů, ke které už přistoupily některé zahraniční metropole a o jejímž zavedení se spekulovalo i v Praze. Piráti vyšší daň nikdy přímo neprosazovali, ale s odkazem na její využití v zahraničí ji ani v Praze nevylučovali. Poprvé o tom pro média mluvil primátor v rozhovoru pro Aktuálně.cz. O několik dní dříve však stejné informace sdělil i na setkání s Pražany. Na to velmi ostře reagoval Pospíšil a způsobil rozkol, který později sám nazval koaliční krizí.

Místo daně pobídky a výhody

I v otázce sankcí pro majitele, kteří nechávají svůj byt prázdný, předsedovi Spojených sil pro Prahu vyšla koalice vstříc. Možné zvýšení daně z prázdných bytů jednoznačně odmítla. Často přitom zaznívá, že takoví majitelé jsou nezřídka cizinci, kteří kupují byty jen jako investici. "Budeme společně hledat způsoby, jak problém prázdných bytů řešit pomocí pozitivních opatření, která budou majitele motivovat k tomu, aby se v prázdných bytech bydlelo," řekl Hřib.

Z Pospíšilova projevu bylo znát, že výsledek jednání považuje za mimořádný úspěch. "Jsem velmi rád, že mohu uklidnit všechny Pražany, že pokud mají více nemovitostí a ne všechny efektivně na sto procent využívají, tak tato městská rada nebude připravovat žádná sankční opatření, ani o nich nebude jednat s ministerstvem financí. Varianty nějakého zdanění za naší koalice nehrozí," řekl.

Sledování spotřeby elektřiny skrze elektroměry a navyšování daní za neobývané byty se dít nebudou. Nedostatek bydlení v Praze je problém, který dlouhodobě vyřeší pouze efektivní bytová výstavba, na které intenzivně v koalici pracujeme. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 5, 2019

Naopak, koalice se shodla na tom, že se bude snažit majitele prázdných bytů k jejich pronájmu přesvědčit pobídkami a výhodami. "Konkrétně by měly být směřovány do oblasti daňových úlev. Jedná se například o tom, že by byla daňová úleva na daň z příjmu na příjem z pronájmu," nastínil Hřib.

Výhodou pozitivních pobídek je podle Pospíšila fakt, že se lidé mohou svobodně rozhodnout, jestli je využijí. "Je na každém, jestli si nechá byt prázdný, nebo využije bonus. To je úplně jiná forma než forma sankcí, která by zasahovala do vlastnických práv," řekl Pospíšil.

Žádné konkrétnější návrhy však pražská koalice nepřednesla. Lídři koaličních stran navíc zdůraznili, že i pozitivní pobídky budou v gesci některého z ministerstev, nikoliv metropole.

Jsou větší problémy, než prázdné byty, říká Hřib

Primátor také dodal, že prázdné byty jsou jen jedním dílem mozaiky. "Problémů, které způsobují krizi dostupnosti bydlení, je mnohem více a o většině z nich lze říct, že jsou závažnější," řekl Hřib.

Především se podle něj jedná o odstranění stavebních uzávěr na rozvojových územích, takzvaných brownfieldech, aby na nich bylo možné stavět rezidenční domy. Jako druhý největší problém zmínil urychlení stavebních řízení v Praze. "Na obojím se pracuje. Navýšili jsme počet systemizovaných míst na pražském stavebním úřadě a máme projekt na měření lhůt, abychom věděli, kde se případně zpomaluje stavební řízení na straně třetích subjektů," dodal primátor.

Koalice má podle něj také připravený systém podpory družstevního bydlení, který by měla představit koncem příštího týdne. Město chce také opravit městské byty, ve kterých dnes nikdo nebydlí, protože jsou v dezolátním stavu.