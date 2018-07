Čižinského sdružení Praha Sobě získalo 97 tisíc podpisů, v kampani bude spoléhat na dobrovolníky

Praha Sobě kandiduje jako sdružení občanských kandidátů, musela tak nasbírat podpisy sedmi procent obyvatel Prahy.

Praha - Sdružení Praha Sobě pod vedením starosty Prahy 7 Jana Čižinského nasbíralo dostatek podpisů pro kandidaturu do zastupitelstva hlavního města a v úterý zaregistrovalo svou kandidátku do podzimních komunálních voleb. Novinářům to sdělil Čižinský a další kandidáti.

Praha Sobě kandiduje jako sdružení občanských kandidátů, muselo tak nasbírat podpisy sedmi procent obyvatel Prahy, tedy 90 616. V úterý odevzdalo archy s 97 095 podpisy, magistrát je nyní zkontroluje.

Podle Čižinského byla část zákona o občanských kandidátkách určena pro menší obce, a hrozí tak, že by mohly nastat problémy při kontrole podpisů jeho hnutí. Může se to podle něj týkat například občanů EU, kteří sdružení podpořili.

Praha Sobě tak spolu s kandidátkou založenou na podpisových arších odevzdalo i druhou, na které stejní kandidáti kandidují za hnutí Praha 1 Sobě, které je registrované jako politická strana. Pokud při kontrole podpisů nenastane problém, druhá kandidátka odstoupí.

Magistrát, který bude podpisy kontrolovat, může do 13. srpna požádat o jejich doplnění. Sběr podpisů proto bude pokračovat do tohoto termínu a sdružení předpokládá, že se podaří překročit původní cíl 100 tisíc podporovatelů. Následující předvolební kampaň bude založena na podobném principu, tedy na práci dobrovolníků v ulicích. Sdružení nebude využívat billboardy a jen v omezené míře bude využívat propagační materiály či jiné reklamní plochy.

Po Čižinském z druhého místa kandiduje radní Prahy 7 Hana Třeštíková, z třetího zakladatel iniciativy Prázdné domy Petr Zeman, ze čtvrtého ministerská úřednice Mariana Čapková a z pátého zakladatel iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat Adam Scheinherr.

Čižinský na sebe upozornil před několika lety bojem proti stavbě obchodního centra v Praze 7 a referendem o stavbě radnice. Jeho hnutí následně v roce 2014 získalo v městské části 43,7 procenta hlasů a další strany porazilo s náskokem více než 30 procentních bodů. Donedávna byl v KDU-ČSL, podle svých slov už členem strany není.

V novém sdružení se angažují i další členové vedení radnice sedmé městské části, a to radní Lenka Burgerová a Hana Třeštíková. Pokud ve volbách Praha Sobě uspěje, chce se zaměřit mimo jiné na kvalitu a dostupnost MHD či na investice do školství.

Kromě voleb na magistrát a do zastupitelstev městských částí budou voliči v říjnu rozhodovat také o části pražských senátorů. Senátní volby se uskuteční v Praze 2, Praze 4, Praze 8 a Praze 12. Na magistrátu nyní vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Zelení budou kandidovat samostatně, STAN se domluvilo na společné kandidátce s TOP 09 a lidovci.