Soud potrestal cizince, kteří posprejovali Karlův most. Do pátku musí opustit Česko

Za posprejování Karlova mostu v Praze uložil ve čtvrtek soud dvojici německých turistů roční podmínky, pětileté vyhoštění a peněžité tresty 100 tisíc korun. Každý z nich také musí uhradit škodu 40 tisíc korun, sdělila soudkyně a mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková. Rozhodnutí je pravomocné, státní zástupce Jan Lelek se vzdal práva odporu.

Cizinci musí opustit české území do páteční půlnoci. "Aktivně to kontrolováno nebude," uvedl Lelek. Soudní rozhodnutí bude pouze zaneseno do databází, aby o něm policisté věděli. Podle Hájkové přijeli muži do Prahy na koncert, v pátek ráno jim zároveň končí ubytování v hotelu.

Dvojice se k činu přiznala, jeden hned zpočátku, druhý až po zhlédnutí kamerového záznamu. "Ten, který činnost přiznával, uvedl, že si neuvědomili, o jak významnou památku se jedná," řekla soudkyně. V době činu byli prý pod vlivem alkoholu, nyní toho litují.

"Uložené tresty jsou přiléhavé," dodal Lelek. Státní zastupitelství v Praze 1 řeší podle něj případy sprejerů celkem často, obrazce však nemívají takové rozměry a většinou nebývají na tak význačných historických památkách.

Nápis, který cizinci vytvořili, je přes pět metrů dlouhý a dva metry vysoký. K odstranění tak rozsáhlého graffiti je podle Technické správy komunikací potřeba památkáři schválený restaurátorský záměr, který určí metodu, jež nenaruší kámen.

Dva muže ve věku 23 a 30 let zadrželi strážníci v pondělí večer. Městská policie uvedla, že jeden z mužů měl v ruce sprej a druhý plechovku s pivem. Oba skončili v policejní cele. Za trestný čin poškození cizí věci hrozilo sprejerům až tříleté vězení.

Karlův most si vandalové nevybrali za cíl svého řádění poprvé. Jiní pachatelé jeho část posprejovali v roce 2016. V září 2017 pak osmačtyřicetiletý cizinec popsal fixem sochu svatého Františka. Soud mu uložil trestním příkazem půlroční podmínku, tříleté vyhoštění a povinnost nahradit způsobenou škodu 15 tisíc korun.