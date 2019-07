před 6 hodinami

Na jedné straně potápěči a dělníci s jeřábem, na druhé loď s bagrem a podvodní dron. U Karlova mostu není v těchto dnech klid ani ve vodě. Jednak zde probíhá prohlubování koryta řeky, to na jedné straně. A pak zde dělníci mění dřevěné ledolamy, to na opačné straně mostu u druhého břehu. Podívejte se, jak obě akce probíhají, a přečtěte si, jaké další opravy Karlův most čekají.