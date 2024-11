Opilec v Brně nadýchal 5,38 promile. Při prvním měření strážníkům nestačil alkotester

Čtyřiapadesátiletý muž v brněnských Řečkovicích nadýchal 5,38 promile, což už je dávka alkoholu, která může být smrtelná. Strážníkům při prvotním měření nestačilo ani rozpětí testeru na alkohol.

Hlídka strážníků přijela muže zkontrolovat do tramvajové smyčky v Řečkovicích ve čtvrtek v poledne po telefonátu řidičky dopravního podniku. S pomocí cestujícího prý muže odtáhla z blízkosti kolejí, u kterých ležel silně opilý. Měla obavy, aby se nevrátil zpátky k trati a neohrozil tak svůj život.

"Moment překvapení pro hlídku nastal, když stále ještě polehávajícího muže pobídla k podstoupení dechové zkoušky. Přístroj totiž po prvním pokusu ukázal, že příliš vysokou hodnotu ani nedokáže změřit. Technické maximum tohoto konkrétního zařízení se přitom pohybuje kolem šesti promile," uvedl mluvčí.

Strážníci proto muži zavolali záchrannou službu a s drobným časovým odstupem nechali dotyčného znovu dýchnout do alkohol testeru. Zobrazil extrémní hodnotu 5,38 promile, která pro nenavyklého člověka může být i smrtelná.

Za hranici, při které hrozí upadnutí do bezvědomí a smrt, je považována hodnota čtyř promile. Někteří lidé jsou schopni snášet alkohol výrazně lépe. Příkladem je traktorista Milan Čurda, kterého před lety zadrželi policisté za volantem fekálního vozu, když nadýchal osm promile alkoholu. V roce 2018 lékaři ošetřovali houbaře z Ostravska se zlomeným kotníkem, který měl v krvi dokonce 8,83 promile alkoholu.

Za světového rekordmana je považován Polák, který po oslavě s kamarády nadýchal 12,3 promile.

Zdravotníci si muže v Brně převzali do své péče a po ošetření ho odvezli do nemocnice. Je podezřelý z porušení takzvaného tabákového zákona, protože se v tomto stavu zdržoval na nástupišti hromadné dopravy. Ve správním řízení mu hrozí pokuta do 20 tisíc korun.