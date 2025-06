Hádka o černé parkování v srdci Prahy. Primátor Svoboda prý nechce dráždit voliče

Tisíce aut parkujících načerno v centru Prahy. A bez trestu. Pravděpodobnost, že právě tady dostanete pokutu za špatné parkování, je totiž malá. Zoufalou situaci se teď snaží řešit Praha 1, která se kvůli tomu do ostrého sporu s magistrátem.

"Chceme rozdávat alespoň 300 botiček denně, máme jich ale jen patnáct až dvacet," říká radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN). Právě takzvané botičky, které mechanicky vyřadí vozidlo na delší dobu z provozu, a řidič musí na odstranění blokace kola na svém voze čekat, mají podle radního Ryvoly největší efekt, pokud jde o odrazení řidičů od nelegálního parkování.

"Každý den tu načerno parkuje 2000 až 2500 aut. Je to opravdu vážný problém a chceme řidiče od neplaceného parkování jednoznačně odradit," popisuje Ryvola.

Zástupcům radnice Prahy 1 tak došla trpělivost a vyrazili do boje. Ke spolupráci chtěli zmobilizovat i "velkou" radnici, která by jim s problémem se špatným parkováním mohla pomoci. Mají za sebou již několik schůzek, ale bez výsledku.

Svoboda: Parkování bereme vážně

"Městská policie nemá dostatek personálu a magistrát situaci příliš řešit nechce. Dokonce mi nejvyšší vedení hlavního města řeklo, že před volbami se nemají voliči dráždit," dodává naštvaný Ryvola.

Radnice Prahy 1 dokonce vypočetla, že kdyby vybírala pokuty za všechna auta parkující načerno, městská kasa by si přilepšila o 200 tisíc každý den.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) odmítá, že by problémy okolo špatného parkování neřešil. "Situace je složitá, to víme. Proto jsme už posílili kontroly v nejvytíženějších místech, navýšili poplatek za odtah a aktuálně připravujeme další kroky, včetně debaty o zvýšení pokut, aby skutečně fungovaly jako prevence," řekl Svoboda pro Aktuálně.cz.

"Rozhodně odmítám, že bych kdy řekl něco ve smyslu, že ‚nechceme před volbami dráždit voliče‘. Takový výrok je totiž v přímém rozporu s tím, co děláme. Problém s parkováním v centru Prahy bereme naprosto vážně a řešíme ho dlouhodobě," ujišťuje jednaosmdesátiletý Svoboda.

Velký problém: cizinci

Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), který má na starosti dopravu (pokuty za parkování nicméně patří do gesce primátora), potvrdil, že situace s parkováním je složitá. "Pokud by přišla žádost o navýšení jízd monitorovacími vozy, určitě bych s tím souhlasil," navrhuje Hřib.

Nejhorší je prý situace u cizinců, tam je vymáhání pokut za parkování prakticky nereálné, upozorňuje Ryvola. "Pokuty se jim vůbec nezasílají, protože samotné vymáhání je dražší nežli částka," kterou bychom získali, tvrdí Ryvola.

Víc monitorovacích jízd anebo vyšší pokuty podle něj nejsou řešením a mají jen minimální efekt. Zásadní je prý zapojení policie, kde chybí lidi, kteří budou nelegální parkování řešit. To uznává i Svoboda. "Ano, městská policie je personálně oslabená, ale i přesto hledáme způsoby, jak maximálně vytěžit stávající kapacity a zacílit je tam, kde jsou potřeba nejvíc," ujišťuje primátor.

"Co se týče zahraničních řidičů, kteří se vyhýbají pokutám, pracujeme na tom, aby to už nebylo možné, ale přiznávám, že je to běh na dlouhou trať. Se státními orgány v současné chvíli jednáme o konkrétních mechanismech, jak tyto pokuty vymáhat, a pevně věřím, že to dotáhneme do konce," slibuje Svoboda.