Nejlépe placený muž českého zdravotnictví může skončit kvůli podezřelým zakázkám

Pod šéfem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Davidem Kostkou se kývá židle. Správní rada svolala mimořádnou schůzi, na které chce setrvání ředitele ve funkci projednat. Konat se má v pondělí. Důvodem mají být nesrovnalosti v zakázkách a ztráta důvěry ve vedení. O "vnitrácké" pojišťovně se přitom hovoří v souvislosti s převzetím ztrátové vojenské pojišťovny.

David Kostka se proslavil především svými příjmy: podle organizace Hlídač státu si loni měsíčně vydělal 666 tisíc korun. Šéf Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka se tím zařadil mezi nejlépe placené úředníky v zemi. Víc než on už bral jen guvernér České národní banky Aleš Michl.

Hospodaření pojišťovny přitom bylo ztrátové - v prvním kvartále letošního roku skončilo saldem 673 miliony korun.

Koncem dubna pak vypluly na povrch i informace o tom, že se ve "vnitrácké" pojišťovně pod Kostkovým vedením manipulovalo se zakázkami. Pojišťovna je podle serveru iRozhlas účelově tříštila na menší - aby nemusela vypisovat tendry. Některé zakázky měly být taky šité na míru konkrétnímu dodavateli a odehrávaly se bez souhlasu vedoucího právníka pojišťovny. Na problémy nejprve upozornila zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, později se o nich zmínil i interní audit, který si zadala správní a dozorčí rada pojišťovny.

Ztráta důvěry

Ve správní radě už proto sílí tlak na Kostkovo odvolání. "Prozatím to nikdo přímo nenavrhl, ale může se to stát. V pondělí 30. června máme mít narychlo svolanou mimořádnou schůzi," řekl ve středu Aktuálně.cz člen správní rady "vnitrácké" pojišťovny a současně náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. Doplnil, že on prozatím nemá jasno, jak bude o případném odvolání ředitele hlasovat, určité problémy ve vnitřním řízení prý ale skutečně vidí: "Především co se týká zakázek," upřesnil.

Mimořádné zasedání správní rady potvrdil i další její člen Ivan Netuka - současně přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie v IKEM. "Jednání se bude konat příští týden," uvedl ve středu. Důvody, proč se chtějí radní už podruhé během několika dní narychlo sejít, komentovat nechtěl.

Podle informací Aktuálně.cz je ale za tím právě snaha o výměnu vedení. "Chtějí Kostku odvolat pro ztrátu důvěry," řekl redakci zdroj blízký této pojišťovně, který si však nepřál zveřejnit své jméno.

Hledá se nástupce

David Kostka na toto dění přímo nereagoval. Své vyjádření ale poslal ve středu prostřednictvím mluvčí Jany Schillerové. "Považuji za důležité, že předmětem jednání správní rady v souvislosti s mojí osobou nebyly výsledky zdravotní pojišťovny. Reakce na případné výhrady si ponechám až po jednání s členy správní rady," uvedl pro Aktuálně.cz.

Na povrch už také prosakují jména lidí, kteří by mohli Kostku ve funkci ředitele nahradit. Spekuluje se především o bývalém manažerovi České pošty a později plukovníkovi z Policejního prezidia Tomáši Hamplovi. Jeho vyjádření se redakci Aktuálně.cz nepodařilo získat.

Po případném konci Davida Kostky v čele pojišťovny by se ovšem muselo vypsat výběrové řízení, připomíná Václav Pláteník.

Možné sloučení s vojenskou pojišťovnou

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra je druhou největší pojišťovnou v zemi. Zabezpečuje péči pro více než 1,3 milionu lidí a hospodaří se zhruba 56 miliardami korun.

V posledních týdnech se o ní hovoří hlavně v souvislosti s možným převzetím Vojenské zdravotní pojišťovny, která se dostala do finančních problémů. Vyčerpala své rezervy a platí některým nemocnicím se zpožděním. Podle člena správní rady vojenské pojišťovny Zoltána Bubeníka je proto sloučení s jinou institucí jednou z možností, jak z těchto potíží ven. "Zatím jsme s touto nabídkou kontaktovali vnitráckou pojišťovnu, protože obě mají na starosti uniformované příslušníky," řekl začátkem června Aktuálně.cz.

Tento plán už podle něj posvětila i správní rada vojenské pojišťovny. "Dali jsme generálnímu řediteli za úkol, aby zpracoval plán ke sloučení s touto pojišťovnou," řekl.

David Kostka vede Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra od roku 2015, kdy vystřídal předchozího ředitele Jaromíra Gajdáčka. Do funkce ho jmenoval tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec.