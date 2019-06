U Litovle se srazil autobus plný dětí s nákladním vozem. Zranění utrpělo patnáct lidí

Řidič autobusu narazil do kamionu zezadu. | Foto: Twitter Hasiči Olomouc

Celkem 15 lidí, převážně dětí, bylo podle dosavadních informací zraněno při odpolední nehodě autobusu a kamionu na dálnici D35 u Litovle, řekl to mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Vážně zraněn byl při havárii řidič autobusu převážejícího malé sportovce, ostatní utrpěli středně těžká až lehčí zranění. Dálnice ve směru z Olomouce na Mohelnici je uzavřená. Autobus také havaroval na silnici druhé třídy na Berounsku. Zde se srazil s osobním autem. Při nehodě se zranilo pět lidí.

Podle informací cestovali v autobuse malí fotbalisté kolem deseti let věku. Nehoda se stala poté, co řidič autobusu narazil zezadu do kamionu, uvedl mluvčí hasičů.

"Z místa bylo odvezeno 15 lidí do olomoucké fakultní nemocnice, číslo však může být ještě vyšší. Řidič autobusu, který byl zaklíněn, byl vážně zraněn. Vyprostili jsme ho a předali záchranné službě. Vrtulníkem byl převezen do nemocnice. Další tři osoby byly zraněny středně těžce," uvedl mluvčí hasičů.

Vážná dopravní nehoda autobusu a nákladního vozidla na rychlostní komunikaci D35 / 254 km! Hasiči vyprostili řidiče autobusu a předali do péče ZZS. V autobuse cestovalo cca 25 osob, převážně děti. Přesný počet zraněných bude upřesněn! pic.twitter.com/jZNh6kttyN — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) June 11, 2019

Mluvčí policie Jiřina Vybíhalová uvedla, že nehoda se stala ve směru z Olomouce na Mohelnici na 253. kilometru. Provoz ve směru z Olomouce na Mohelnici je odkláněn exitem 253 na Litovel, zpět na D35 se mohou řidiči vracet exitem 248, uvedla policie.

Hasiči na místo poslali kvůli nehodě a počtu zraněných krizového interventa, na místo zamířil i náhradní autobus. Okolnosti nehody se vyšetřují

Na Berounsku se srazil autobus s osobním autem

Další nehoda autobusu se stala v úterý na silnici druhé třídy nedaleko obce Železná na Berounsku. Autobus se zde srazil s osobním automobilem. Pět lidí se zranilo, z toho jeden těžce a další středně těžce. Z autobusu uniklo do blízkého potoka a pole zhruba 350 litrů nafty, sdělili mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel, policie Jana Šteinerová a záchranné služby Petra Effenbergerová.

Řidiče auta museli vyprošťovat hasiči, těžce zraněný byl vrtulníkem přepraven do nemocnice. Hasiči ho z vozu vyprošťovali asi sedm minut.

"Zaklíněný řidič utrpěl vážná mnohačetná poranění včetně poranění hlavy, byla u něj nutná intenzivní lékařská péče. Po připojení na umělou plicní ventilaci byl letecky transportován do Ústřední vojenské nemocnice," řekla Effenbergerová.

Na místě záchranáři ošetřovali také středně zraněnou ženu. "Utrpěla poranění hlavy, zasahující lékař měl podezření na otřes mozku. Po ošetření byla žena transportována do kladenské nemocnice," dodala Effenbergerová. Není jasné, zda šlo o spolujezdkyni z osobního auta nebo cestující z autobusu.

Záchranáři na místě ošetřovali i tři cestující z autobusu s lehkými zraněními. "Jejich stav nevyžadoval transport do nemocnice," dodala mluvčí.

Nehoda se stala před 14:45, silnice je v místě uzavřená. "Policisté dopravu odklánějí po přilehlých komunikacích," řekla Šteinerová. Na místo míří kvůli úniku nafty zástupci vodoprávního úřadu. Hasiči nyní pomáhají zamezit dalšímu šíření nafty do okolí.