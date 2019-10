Smrt hokejového fanouška šetří policie. Muž údajně zemřel po konfliktu s ochrankou

Smrt fanouška havířovského hokejového klubu policie vyšetřuje jako ublížení na zdraví. Kriminalisté zatím nikoho neobvinili. Muž v sobotu utrpěl zranění mimo stadion, údajně po konfliktu s ochrankou. Policie to ale dosud nepotvrdila. Zraněný zemřel později v nemocnici.

Případ násilného konfliktu jednačtyřicetiletého fanouška a pravděpodobně člena ochranky si ve středu od karvinských kolegů převzali krajští kriminalisté. "Policisté budou nadále pokračovat v prověřování veškerých okolnosti týkajících se fyzického kontaktu dvou mužů. Jeden z nich měl utrpět zranění, kterým následně podlehl. Věc je prověřována pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví," řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Dodala, že policisté nyní čekají například na výsledky pitvy.

Příčiny konfliktu a ani to, zda se případ týká pracovníka bezpečnostní agentury, která zajišťovala pořádek na stadionu, policie komentovat nechce. Z informací ČTK to ale vyplývá a nepřímo to potvrdil i prezident klubu Jaroslav Mrowiec. Oznámil, že klub změnil bezpečnostní službu. "Pro dnešní zápas jsme oslovili agenturu, která zajišťuje zápasy Vítkovic. Předpokládám, že se s ní domluvíme i na všech ostatních zápasech této sezony," uvedl.

Odmítl spekulace, že agenturu, která dosud zápasy hlídala, vlastnil. "Jsem spolumajitelem jiné bezpečnostní agentury. Ta ale nikdy naše zápasy nehlídala. Důvodem je možný střet zájmu," řekl. Osobně považuje událost za velkou tragédii, která klub zasáhla. Více se ale k případu s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat nechtěl.

Tragickou smrt fanouška, který zemřel v době sobotního zápasu 18. kola Chance ligy s Frýdkem-Místkem v blízkosti stadionu, si vedení klubu, hráči i další příznivci připomenou dnes v 18:00 minutou ticha před zápasem s Litoměřicemi. V blízkosti stadionu vzniklo pietní místo, kam lidé nosí svíčky.

Událost je hojně komentována na sociálních sítí. Informaci sdílel na svém profilu i odchovanec havířovského hokeje a současný hráč americké NHL David Pastrňák.