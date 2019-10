Policie zatkla vražedkyni propuštěnou kvůli těhotenství, stíhá ji pro křivé obvinění

Policie v úterý znovu zadržela vražedkyni Petru Janákovou, která byla v červnu propuštěna kvůli těhotenství. Policie ji obvinila z trestného činu křivého obvinění. “Obvinění souvisí s předchozím šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů, které se týkalo Vazební věznice v Hradci Králové,” informovala mluvčí policie Ivana Ježková. Janáková v minulosti tvrdila, že otěhotněla s někým z dozorců.

"Kriminalisté podali k rukám dozorujícího státního zástupce v Opavě podnět na její vzetí do vazby," uvedla Ježková. Další informace podle ní policie zveřejní ve čtvrtek odpoledne.

V září tvrzení Janákové vyvrátila kontrola Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). "Detailním prověřováním a následným porovnáním vzorků DNA dítěte a námi vytipovaného otce jsme došli k závěru, že biologickým otcem dítěte není nikdo z příslušníků Vězeňské služby ČR," uvedlo tehdy policejní prezidium v tiskové zprávě.

To potrvdila také mluvčí Vězeňské služby (VS ČR) Petra Kučerová. "Nastavená bezpečnostní pravidla VS ČR pohlavní styk příslušníka s vězněnou osobou neumožňují". Vyloučila, také možnost pohlavního styku mezi vězni. Připustila ale, že by si vězni mohli nějakým způsobem sperma předat. V minulosti byl zaznamenán například pokus o předání spermatu v propisovací tužce. Další metodou je tzv. koňování, tedy posílání věcí po provázcích mezi okny.

Janáková byla odsouzena ke 30 letům vězení za zastřelení sběratele, ale kvůli těhotenství byla v půli června propuštěna z věznice v Opavě dočasně na svobodu. Po propuštění z vězení Janáková podle médií žila v Jilemnici na Semilsku a později ve Vrchlabí na Trutnovsku. Na svobodě si také nechala změnit příjmení z Janáková na Nová. Za mřížemi má strávit ještě 28 let. Trest bude mít přerušený do jednoho roku věku dítěte, které se jí narodilo koncem léta.

Zavraždili sběratele, chystali toho víc

Na vraždě sběratele se kromě Janákové podílel 31. července 2017 také její tehdejší manžel Jaroslav Janák. Sběratele mincí a známek z Prahy vylákal pár pod záminkou obchodu na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem poblíž Lázní Bělohrad střelila zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral telefon, doklady a 34 tisíc korun.

Manželé Janákovi se také dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu jejich spoluobžalovaný Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzán si za návod k vraždě odpyká osm let.

Janákovi podle soudů připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Janák, který se přiznal při policejních výsleších a usvědčil i svou tehdejší ženu a Herzána, dostal trest 28 let.

Aby těhotenství napříště nebylo pro odsouzené ženy automatickou propustkou z vězení jako teď, chtějí poslanci za hnutí ANO předložit návrh novely trestního řádu. Měl by obsahovat ustanovení, že o odkladu nebo přerušení trestu kvůli těhotenství bude u zvlášť závažných zločinů rozhodovat soud. O těhotné vězenkyně by se měla postarat věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkovbrodsku. Novela reaguje na mezeru v zákoně, kterou se odsouzené ženy naučily využívat. Poslanec ANO Petr Sadovský dříve uvedl, že novela by mohla být účinná v roce 2022 nebo dřív.