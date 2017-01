před 15 minutami

Vraždou skončila podle policie hádka dvou mužů při silvestrovské oslavě v jednom z bytů v Rýmařově na Bruntálsku. Policie obvinila dvaašedesátiletého muže, který podle ní nožem zabil o 27 let mladšího známého. Novinářům to řekla mluvčí moravskoslezské policie Lenka Sikorová. Policie k případu nechce poskytovat bližší informace. Sikorová jen dodala, že muž byl obviněn z vraždy. "Ve vězení může strávit až 18 let," řekla.

autor: ČTK