Provoz vlaků z Kolína do Prahy přes Lysou na Labem je přerušen, mezi stanicemi Kolín a Velký Osek srazil vlak člověka. České dráhy (ČD) zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Vyplývá to z webu ČD, omezení podle prvních informací potrvá zhruba do 8:30. "Srážka nákladního vlaku jiného dopravce s osobou, probíhá vyšetřování nehody," uvedly České dráhy na webu. Událost se stala před 6:30, dopravce zatím odřekl jeden osobní vlak do Prahy na Masarykovo nádraží s odjezdem z Kolína v 6:29.