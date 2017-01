Kvůli sněhu jsou zavřené některé silnice, situace se ale zlepšuje

AKTUALIZOVÁNO před 56 minutami

Až do nedělního večera stále platí ve vyšších polohách výstraha před sněhovými jazyky. V části Krušných hor hrozí v noci na neděli závěje. Dopravní situace je ale výrazně lepší než v pátek.

Praha - Kvůli sněhu zůstávají ve vyšších polohách České republiky uzavřené některé silnice. Kamiony neprojedou například z Tanvaldu přes Harrachov do Polska nebo mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Neprůjezdných je i několik úseků v Krušných horách, silničáři v Ústeckém kraji mají v terénu veškerou techniku. Proti pátku je však situace výrazně lepší.

Až do nedělního večera ale stále platí ve vyšších polohách výstraha před sněhovými jazyky a v části Krušných hor, zejména oblasti Klínovecké hornatiny, hrozí v noci na neděli závěje.

Silnice číslo 10 z Tanvaldu přes Harrachov do Polska bude pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů zavřená do nedělního rána. Osobní vozy místem projedou. Další silnice v regionu jsou s opatrností sjízdné, řidiči ale naráželi na sněhové jazyky. Do příkopu u obce Křižany na Liberecku sjel odpoledne i posypový vůz.

Pro kamiony zůstává uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice vede kolem přehrady Šance s pitnou vodou, silničáři ji proto nesmějí ošetřovat chemicky, a tak tam těžké vozy v kopcích mívají problémy.

V Krušných horách se tvoří sněhové jazyky, motoristé musí počítat i s ledovkou. Lyžaři se dnes nedostali do střediska Klínovec ve směru od Klášterce nad Ohří. Zapadaná sněhem je cesta v obcích Výsluní a Kryštofovy Hamry či v obci Měděnec. Nesjízdná je i silnice mezi Celnou a Výsluním.

Na Teplicku je dočasně uzavřena trasa z Mikulova na Moldavu, kam jezdí lidé na běžky. U obce Velké Chvojno na Ústecku je ledovka a silnice, kde zapadl kamion, je neprůjezdná. Objízdná trasa vede přes obec. Řidiči se také nedostanou po silnici 248 do Petrovic na Ústecku, kde jsou sněhové jazyky.

Silničářům na Karlovarsku se naopak podařilo zprovoznit uzavřenou silnici I/25, kterou museli dopoledne kvůli sněhovým jazykům, závějím a uvízlým autům zavřít od Abertamské křižovatky na Boží Dar, zavřený byl i přechod do Německa. Silnice je už od Jáchymova na státní hranici průjezdná.

Západní Čechy se s extrémním počasím potýkaly především v pátek. Musel být dokonce vyhlášen kalamitní stav, protože za silného větru nebylo možné udržet průjezdné silnice kolem hlavního tahu z Plzně na Karlovy Vary. Sníh se ale v noci podařilo odklidit na všech komunikacích a kalamitní stav tak byl odvolán. Řidiči stále musejí počítat se sněhovými jazyky, špatná je hlavně situace na severním Plzeňsku a na Tachovsku.

Hromadná havárie, při které se postupně srazilo deset vozidel včetně autobusu, nákladního auta a dvou dodávek, zastavila před polednem provoz na 127. kilometru dálnice D1 u Jihlavy ve směru na Brno. Odstraňování následků trvalo téměř šest hodin, dálnice už je opět průjezdná. Tři lidé byli lehce zraněni.

V Novém Boru se dopoledne zřítila nejspíš pod tíhou sněhu část střechy neobydleného domu. Sutiny zasahovaly až do hlavní třídy T. G. Masaryka, kterou uzavřely. Hasiči nikoho v objektu nenašli.

Podle meteorologů bude v dalších hodinách na horách a ve vyšších polohách v pohraničí a také na Českomoravské vrchovině foukat čerstvý až mírný nárazovitý vítr a bude nadále sněžit. Připadnout může mezi deseti až 30 centimetry sněhu. Prachový sníh se bude při větru vířit a tím mohou vznikat sněhové jazyky nebo závěje.

V příštím týdnu se také do Česka vrátí silné mrazy. Teploty zůstanou pod nulou i přes den a v noci mohou ve druhé polovině týdne klesat až k minus 18 stupňům.

autor: ČTK