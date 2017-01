Většina silnici v Česku je sjízdná. Dopravu ale může komplikovat silný vítr a sněhové jazyky

před 2 minutami

Většina českých silnic je s opatrností sjízdná. Dopravu ale komplikuje silný vítr, kvůli kterému meteorologové vydali výstrahu v deseti krajích. Na mnoha místech v noci sněžilo a kvůli větru se mohou tvořit sněhové jazyky. Na některých silnicích se může tvořit i náledí.

Praha – Většina silnic v Česku je bez problémů sjízdná. Na některých vozovkách ale může být sníh a kvůli silnému větru se mohou tvořit sněhové jazyky. Řidiče by mohlo zaskočit i náledí, proto by měli dbát zvýšené opatrnosti hlavně na vozovkách nižších tříd.

Na mnoha místech v Pardubickém kraji zůstává na silnicích sníh. Většinou je po solení rozbředlý, na menších komunikacích ve vyšších polohách i uježděný. Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné.

V nižších polohách Olomouckého kraje jsou již vozovky vesměs holé. Hlavní tahy pokrývá rozbředlá vrstva sněhu, na vedlejších silnicích se drží ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Silný vítr ale komplikuje dopravu na Jesenicku. Na mnoha vozovkách se kvůli němu tvoří sněhové jazyky, správci silnic doporučují zvýšenou opatrnost. Na sněhové jazyky mohou narazit řidiči i na Šumpersku. V obou okresech napadl v noci na pátek další sníh.

Na některých vozovkách Jihočeského kraje se po ránu tvoří náledí. Platí to především pro silnice všech tříd na Českokrumlovsku. Dešťové přeháňky se sněhem ráno komplikují dopravu na Pelhřimovsku. Během noci napadly asi dva centimetry nového sněhu. Teploty v regionu se po ránu drží kolem nula stupňů Celsia a někde sněží nebo prší se sněhem.

V Jihomoravském kraji jsou ráno komunikace nižších tříd po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich místy rozbředlý sníh. Silnice I. třídy jsou sjízdné bez omezení, což platí i pro dálnice.

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Řidiči by měli ve vyšších polohách počítat s rozbředlým sněhem. Silničáři varují také před silným větrem. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do plus tří stupňů Celsia.

V Královéhradeckém kraji v noci napadl další sníh, všechny silnice byly ráno s opatrností sjízdné. Na hlavních tazích ležel rozbředlý sníh po chemickém ošetření, inertně udržované úseky silničáři pluhovali a ošetřovali posypem.

Na některých silnicích ve Zlínském kraji se ráno vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky. Viditelnost místy snižují sněhové přeháňky. Cesty druhé a třetí třídy na Vsetínsku pokrývá ujetý sníh, silnice v ostatních částech kraje jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Sjízdné jsou však jen se zvýšenou opatrností.

V Libereckém kraji je od půlnoci pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavřená silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov do Polska. V noci připadlo v kraji od dvou do pěti centimetrů vlhkého sněhu a silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Jeseníky pohltila bílá tma. Kamiony na zasněžených silnicích neměly šanci. | Video: Michal Zajonc | 01:25

autoři: ČTK, Domácí