Nová předpověď počasí: Teploty zůstanou pod nulou, v noci spadnou až na minus 18 stupňů

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude z následujících čtyř týdnu nejchladnější ten příští. Maximální denní teploty se budou pohybovat jen kolem minus čtyř stupňů Celsia. V závěru týdne se pak mrazy zmírní.

Praha - Z nadcházejících čtyř týdnů bude nejchladnější hned ten příští. Maximální denní teploty se budou pohybovat jen kolem minus čtyř stupňů Celsia, v noci spadnou ojediněle až k minus 18 stupňům. V dalších týdnech se oteplí. Srážkově bude celé období průměrné až podprůměrné. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

První týden bude teplotně výrazně podprůměrný. Přes den se teploty nedostanou nad nulu. Minimální noční teploty pak budou klesat na minus pět až minus deset stupňů Celsia, ve druhé polovině týdne na minus deset až minus 15 stupňů, ojediněle bude až kolem minus 18 stupňů. V závěru týdne se pak mrazy zmírní.

V dalších týdnech by průměrné teploty měly mít stoupající trend. "Poslední týden období se jeví jako nejteplejší. Průměrná týdenní maximální teplota vzduchu by se měla pohybovat v rámci Česka kolem plus čtyř stupňů Celsia a průměrná týdenní minimální teplota kolem minus dvou stupňů ," uvedli meteorologové.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR od 16. ledna do 12. února je minus 1,1 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1963, kdy průměr spadl na minus 9,5 stupně. Naopak nejtepleji bylo v roce 2002, průměrně 3,8 stupně Celsia.

"Srážkově očekáváme období průměrné až podprůměrné. První týden bude srážkově průměrný až podprůměrný s průměrným týdenním úhrnem kolem pěti milimetrů. Ostatní týdny by měly být průměrné s úhrnem kolem osmi milimetrů," dodali meteorologové.

