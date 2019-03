Skláním se před vaší moudrostí, loučila se hejtmanka Karlovarského kraje se Zemanem

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek zakončil svou návštěvu Karlovarského kraje. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová ocenila osobnost prezidenta, jeho přehled označila za "fascinující a nezapomenutelný". Zeman na závěr své návštěvy podpořil vznik transformačního fondu, ze kterého by se platila restrukturalizace regionu, v nichž se blíží konec těžby uhlí. Uvedl ale také, že v těžbě by se mělo dál pokračovat.

Zeman zmínil, že proti vzniku fondu nic nemá. "Sám jako premiér jsem zřídil obdobný fond jak pro kraj Karlovarský tak Ústecký. Byl to formálně fond revitalizace krajiny, ale mohu souhlasit s termínem restrukturalizační fond. Ale jak jsem již řekl, jsem optimističtější, pokud jde o těžbu uhlí," uvedl Zeman.

Uvedl, že také u OKD se uvažovalo o ukončení těžby a nyní se počítá s další těžbou a OKD navíc je v zisku. "Já bych nestahoval kalhoty před brodem," dodal.

S iniciativou, aby stát vytvořil fond, z něhož by se v regionech, kde se těží uhlí, hradil například vznik nových kvalifikovaných pracovních míst, přišla Sokolovská uhelná. Postupně se k tomuto záměru přihlásil kraj, starostové i poslanci a senátoři z Karlovarského a Ústeckého kraje.

Jako zdroj peněz pro takový fond navrhují peníze, které stát dostává z emisních povolenek. Jen Sokolovská uhelná zaplatí za povolenky nyní okolo dvou miliard ročně. A právě tyto peníze by podle názoru těžařské firmy i politiků z regionu měly v regionu zůstat.

"Dělali jsme ke konci roku inventuru zásob. Máme jich asi na 20 let při současné těžbě. A bude to záležet na tom, jestli budeme těžit rychleji, pak útlum přijde dřív, nebo budeme těžit méně, tak později. A nebo to bude řízený proces, který bude počítat s tím, že se nevytěží všechny zásoby, ale bude se na restrukturalizaci intenzivně pracovat," řekl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.

Návrh ekologických organizací, aby se na restrukturalizaci uhelných regionů využily peníze ze zvýšených poplatků za těžbu, podle Pöpperleho nic neřeší. "Za emisní povolenky dá Sokolovská uhelná asi dvě miliardy, na poplatku z vydobytého nerostu platí asi 120 až 130 milionů korun ročně. A i z nich končí většina ve státním rozpočtu," řekl Pöpperl.

"Váš přehled je fascinující."

Na možnost dřívějšího termínu ukončení těžby upozornila ve čtvrtek Zemana i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO). "Pokud se neustále bude zvyšovat cena emisních povolenek, může k ukončení těžby dojít dříve. Proto je nutné, aby kraj na to byl připraven, aby měl připravenou strategii a akční plán," řekla.

Hejtmanka ve čtvrtek také ocenila návštěvu prezidenta v kraji, která byla už pátou za dobu jeho působení ve funkci. "Vaše bonmoty, postřehy a především váš přehled je fascinující a nezapomenutelný. Skláním se před vaší moudrostí a věřím, že opět za čas budu moci říci: 'Vítejte u nás, pane prezidente'," řekla Mračková Vildumetzová.