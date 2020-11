Bezvládí 45 dnů po volbách. STAN a ODS se hádají o hejtmana, ve hře tak zůstává i ANO

Ani měsíc a půl po volbách nemá Karlovarský kraj, jako jediný v zemi, nové vedení. Zastupitelstvo se ve čtvrtek sejde už podruhé, ale zatím nikdo nemá většinu. Aktuálně.cz oslovilo důležité "hráče" a zjišťovalo, v čem jsou hlavní problémy. Hraje se hlavně o to, kdo bude hejtmanem. O toto místo se přetahují lídři STAN a ODS, opodál stojí ANO, které se nároku na hejtmana vzdalo.

Karlovarský kraj je sice počtem obyvatel nejmenší ze všech krajů v Česku, ovšem teď přitahuje pozornost nejen svých obyvatel, ale také předsedů několika politických stran a hnutí. Rozhoduje se v něm o tom, zda tu spojí síly politici stran, které chtějí příští rok porazit ve sněmovních volbách hnutí ANO, nebo naopak bude v regionu vládnout ANO s podporou ODS.

Pro ANO je tady poslední šance, jak se po získání hejtmanských postů v Moravskoslezském, Zlínském a Ústeckém kraji udržet alespoň ve vedení kraje a neskončit v opozici. Hnutí by se tak alespoň podařilo zmírnit porážku v povolebních jednáních. ANO sice ve většině krajů vyhrálo, jenže hned v několika mu k vládnutí chyběli partneři. To se mu může stát také na Karlovarsku, protože jeho dosavadní partneři ve vedení kraje - například ODS a Piráti - koketují s myšlenkou koalice bez Babišova hnutí.

V této chvíli existují v Karlovarském kraji tři bloky. První blok s 21 mandáty dal dohromady bývalý primátor Karlových Varů a lídr Starostů a nezávislých Petr Kulhánek, za kterým stojí kromě STAN ještě například Piráti či TOP 09. Druhý blok tvoří hnutí ANO s 13 mandáty. Třetí blok ODS, KDU-ČSL a regionálních uskupení má sedm mandátů. Nikdo nemá potřebnou většinu 23 hlasů. Tu by mohli dodat čtyři zastupitelé za SPD, ale s těmi se zatím nikdo spojovat nechce.

Prozatím tedy panuje patový stav a bude záležet na tom, kdo udělá ústupek, který povede ke zvolení hejtmana a nového vedení kraje. Aktuálně.cz oslovilo krátce před čtvrtečním zasedáním zastupitelstva tři klíčové "hráče", a to bývalou hejtmanku za ANO Janu Mračkovou Vildumetzovou, lídra STAN Petra Kulhánka a také lídra ODS Karla Jakobce. Každý z nich je svým způsobem "mluvčím" vzpomínaných tří bloků, které zatím setrvávají na svých stanoviscích.

Vildumetzová: Jsme vstřícní, nechceme hejtmana

"My jsme se pokusili sestavit většinu, ale v této chvíli nám k ní chybí tři hlasy. Protože jsme chtěli situaci odblokovat, nabídli jsme ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků místa hejtmana a dvou radních s tím, ať se pokusí oni sehnat většinovou podporu pro náš projekt," sdělila ve středu Aktuálně.cz Jana Mračková Vildumetzová.

Přestože nebyla lídryní kandidátky ANO, mnozí právě ji považují za hlavní postavu hnutí v kraji. Když na konci loňského roku odcházela z postu hejtmanky, vybrala si za nástupce Petra Kubiše, který byl také lídrem kandidátky - ovšem exhejtmanka získala ve volbách zdaleka nejvíc preferenčních hlasů. "Je výborným hejtmanem a slušným člověkem, teď se velmi dobře pere s nynější covidovou situací," chválí Kubiše.

Vildumetzová je přesvědčená, že ANO udělalo maximum pro dohodu a bylo tak vstřícné jako nikdo jiný. "Jasně jsme řekli, jaké jsou naše programové priority. Původně jsme počítali s místem hejtmana a čtyřmi radními. Jestliže už na hejtmanovi nelpíme a navrhujeme dokonce jen tři místa pro ANO v radě, tak to je hodně velká vstřícnost," míní. "Kdyby se někdo z dalších stran a hnutí rozhodl pro spolupráci s námi, tak je samozřejmě koalice vytvořena během okamžiku," dodává.

Podle ní je klíčovým problémem STAN a jeho lídr Kulhánek. "Oni jsou proti jakékoliv koalici, ve které by bylo také hnutí ANO. Tím pádem blokují volbu nového vedení kraje. Bohužel se ke STAN připojili Piráti i někteří další zastupitelé," uvedla.

Zároveň ale potvrdila, že ANO je proti tomu, aby byl hejtmanem Petr Kulhánek. "Považuji za neštěstí, že on trvá na tom, že musí být hejtmanem, a proto potřebuje vytvořit koalici deseti stran. Navíc jeho volební uskupení je složeno z dalších čtyř subjektů, takže by kraji vládl neuvěřitelný slepenec dvanácti politických subjektů," tvrdí. A poukazuje i na to, že Kulhánek jako lídr nezískal ani nejvíc hlasů na své kandidátce.

Trváme na místě hejtmana, hlásí ODS i STAN

Petr Kulhánek se nijak netají tím, že chce pro "svou" koalici s 21 zastupiteli hejtmanský post. Stačí mu k tomu "maličkost" - přesvědčit lídra ODS Karla Jakobce, aby on a dalších šest členů tohoto bloku s ním šli do koalice. Výměnou za to, že dostanou místo prvního náměstka a jednoho radního. "Je to pro ně nadstandardní nabídka, která zůstává v platnosti," tvrdí Kulhánek a dodává, že je na ODS s KDU-ČSL, zda "upřednostní mocenskou ambici, nebo práci ve vyvážené koalici".

Jakobec patří mezi zakládající členy ODS, vede oblastní sdružení Sokolov, od roku 1994 byl několikrát místostarostou tohoto města, je jím i nyní. Kromě toho je krajským radním. Kulhánkovu žádost, aby přepustil místo hejtmana jeho bloku, odmítá. "Samozřejmě že to neuděláme. Proč bychom to dělali?" sdělil ve středu Aktuálně.cz a upřesnil, že o toto místo by měl zájem on sám, pokud by dostal podporu od vlastní strany a koaličních stran. "Tím, že jsem lídrem kandidátky, tak se budu o tuto funkci ucházet, mám o ni zájem. Záleží na naší členské základně," podotkl. Zatím ale tento blok sedmi zastupitelů žádného kandidáta oficiálně nenavrhl.

Na otázku, jestli ODS nechce až příliš, když ve volbách získala v koalici s lidovci jen čtyři křesla a celkem hlasy 5870 lidí, odpověděl, že v politice už takové situace zažil u jiných stran, kdy ODS v minulosti ustoupila, byť byla silnější. "Každý se snaží získat co největší vliv. My jsme nyní důležití v tom, aby se patová situace někam posunula. Myslím, že by tak postupoval úplně každý," hájí svůj postup Jakobec. Vychází z toho, že v rukou má hodně silné karty, protože Kulhánek se svými lidmi nutně ODS s KDU-ČSL potřebuje. Navíc k nim přeběhli tři další zastupitelé z jiných uskupení a vytvořili společný klub.

Paradoxně, pokud jde o program, Jakobec přiznává, že v něm žádný problém není, shoduje se v něm podle svých slov jak s hnutím ANO, tak s blokem Kulhánka. "Nevěřím, že bychom se v programu zasekli, máme shodu. Teď jde o to, kdo v jednání ustoupí. Jestli někdo ustoupí," řekl Jakobec, který si pochvaluje dosavadní čtyřleté vládnutí s ANO v kraji. "Respektujeme ANO jako vítěze, také jsme proto jako první jednali s nimi. Proti ANO jsme se nevymezovali ani v kampani, vždyť jsme s nimi čtyři roky vládli, bylo by to neslušné," sdělil Aktuálně.cz.

Kulhánek na otázku, zda by pro jeho blok nebylo lepší přepustit místo hejtmana ODS než skončit v opozici, rázně odpověděl, že ne. "To by byl jednoznačně náš ústup ultimátu ODS. Něco takového není možné, na tom se velmi jednoznačně shoduje nás všech 21 zastupitelů," uvádí Kulhánek. Nemá ani obavu z toho, že by se jeho blok, složený z osmi uskupení, rozložil a někteří "utekli" podpořit ANO. "Věřím, že jsme velmi kompaktní," podotkl.

Dohoda zřejmě není možná ani s ANO, protože Kulhánek a další politici STAN mnohokrát dali najevo, že ANO by dál vládnout nemělo. "ANO své sliby za čtyři roky nenaplnilo, kraj se nijak neposunul dopředu," prohlašuje Kulhánek.

Voliči chtějí, abychom pokračovali, míní Vildumetzová

Bývalá hejtmanka mu ale oponuje. "Myslím, že naše vítězství ve volbách o 11 procent nad druhou stranou jasně ukazuje, jak voliči hodnotili naši práci a péči o kraj. Tolik procent je už opravdu velký náskok. Jsem přesvědčena, že voliči chtějí, abychom pokračovali v práci pro kraj," říká. Argumentuje také tím, že ANO vládlo dosud s ODS, Místními či Piráty, takže by bylo podle ní logické pokračovat. "Naše koalice byla velmi úspěšná, neměli jsme jediný skandál," dodala.

Podobně to vidí stávající hejtman Kubiš. "Voliči potvrdili, že si váží práce ANO, kterou spolu s dalšími politickými subjekty poslední čtyři roky odvedlo. Řada politiků, kteří s námi na rozvoji kraje pracovali, je dnes znovu zvolená a mohou s námi dál pokračovat v práci pro náš kraj," tvrdí a naráží na to, že teď sedí ve vedení kraje například s Jakobcem, lídrem Pirátů Josefem Janů nebo Janem Burešem, který byl na druhém místě kandidátky ODS a KDU-ČSL.

Jana Mračková Vildumetzová podle svých slov stále věří, že by mohla vzniknout koalice ANO a ODS s podporou několika dalších zastupitelů. Někteří komunální politici tvrdí, že tato varianta je docela možná i proto, že exhejtmanka má k ODS hodně blízko. Dříve byla členkou ODS, vládla a vládne s ODS v kraji, a ještě k tomu má za manžela Jana Mračka - člena ODS. Ten přitom není žádný bezvýznamný straník, od roku 2010 je členem Výkonné rady ODS, předsedou oblastního sdružení ODS Cheb a pracuje v programovém týmu ODS pro životní prostředí a zemědělství.

"Bude boj. Letos jsou první volby, kdy volíme s Honzou jako manželé. On člen ODS, já v dresu hnutí ANO. Přestože je volba tajná, je mi jasné, že se mi ho asi přesvědčit nepodařilo. No jo, stranická disciplína, ale třeba mi nakonec svůj hlas dal," napsala s několika smajlíky Vildumetzová na Facebooku 3. října k fotce, na které manželé hází hlasovací lístky do volební urny.

Aktuálně.cz řekla, že roli ve vyjednávání s ODS hraje její manžel naprosto minimální. "Jestliže někdo začne zatahovat vaši rodinu do politiky, tak je to za hranou. Umíme práci a rodinu oddělovat. V žádném případě doma nedebatujeme o krocích našich politických uskupení, o situaci kolem vedení kraje, navíc můj manžel není v žádném vyjednávacím týmu," řekla.

Rakušan naléhá na Fialu i Jurečku

Pár hodin před dalším zastupitelstvem nikdo nedával najevo, že se chystá ustoupit. Situaci by mohlo odblokovat například rozhodnutí ODS vzdát se postu hejtmana, ovšem její lídr Jakobec si nechával otevřené dveře na všechny strany. "Naše koalice v tuto chvíli zvažuje další kroky ve vyjednávání a čeká, zda 21 zastupitelů z osmi politických uskupení okolo Petra Kulhánka přijde s nabídkou odpovídající významu naší koalice," napsal na sociální sítě Jakobec.

Situace je tak skutečně velmi komplikovaná a někdo bude muset udělat ústupek. Kdo to nakonec bude, jestli Jana Mračková Vildumetzová s ANO, Petr Kulhánek se Starosty a dalšími, nebo Karel Jakobec s ODS, není zatím stále jasné.

Není také jasné, zda se některý z bloků nezkusí opřít o podporu SPD, jejíž lídryně, poslankyně Karla Maříková, by se patrně účasti ve vedení kraje vůbec nebránila. Jenže pro ANO, a ještě více pro ODS, KDU-ČSL nebo STAN, by bylo velmi nepříjemné spojit síly s hnutím Tomia Okamury.

Předseda STAN Vít Rakušan ohledně Karlovarského kraje proto naléhá na předsedu ODS Petra Fialu a předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku, aby napomohli vytvoření koalice bez ANO a také SPD. "Petře Fialo a Mariane Jurečko, udělejte maximum možného, aby i v Karlovarském kraji vznikla koalice demokratických stran. Ukažte, že jsme schopni se domluvit," žádá Rakušan. Zároveň připomíná Fialovi situaci v Plzeňském kraji, kde byli STAN s Piráty silnější, ale ustoupili ODS a nechali jí místo hejtmanky.

"Buďte konstruktivní. Buďte spravedliví. Nevydírejte spojením s ANO. Petr Kulhánek bude dobrým hejtmanem a kraj si takového zaslouží," prohlašuje Rakušan, který tvrdí, že původně nechtěl do dění na Karlovarsku zasahovat. "Ale mám pocit, že tady musíme všichni udělat maximum možného pro to, aby Karlovarský kraj měl dobrou a slušnou demokratickou vládu," míní.

Předseda ODS Petr Fiala ale stojí za postupem regionálních politiků ODS a nedává najevo, jestli je proti koalici s ANO. "Volby zde vyhrálo ANO, ale průběh dosavadních složitých vyjednávání ukazuje, že to nestačí. Situace je zablokovaná, jednotlivé politické strany se zakopaly v zákopech a je třeba tuto patovou situaci vyřešit," tvrdí mnohoznačně Fiala. "Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků udělala vstřícný krok k odblokování nastalé situace. Krajská reprezentace ODS má v tom podporu vedení ODS a já věřím, že i Karlovarský kraj bude mít brzo novou radu v čele s hejtmanem za ODS," podotkl.