Seniora v Hodoníně přepadli chovanci z ústavu. Když jim nedal peníze, nastříkali mu do tváře sprej

Hodonín - Dva chovanci výchovného ústavu ve čtvrtek v podvečer v podchodu vlakového nádraží v Hodoníne přepadli a zbili jednaosmdesátiletého seniora.

Nezletilý a mladistvý útočník muže, který jel na kole, napadli slovně a poté ho bili do obličeje.

"Zatímco nezletilý chlapec se z místa vzdálil, mladistvý komplic v útoku pokračoval. Starého muže opětovně napadl, shodil z jízdního kola, bil do tváře a křičel na něj: 'Dej mně peníze!'," doplnil mluvčí policistů Petr Zámečník.

Poté co muž sdělil, že žádné peníze nemá, agresor mu do obličeje nastříkal barevný sprej, který měl napadený u sebe. Poté násilník z místa odešel.

Napadený muž byl převez do nemocnice. Policisté oba pachatele zadrželi. "Mladší z nich byl po procesních úkonech předán zpět do výchovného ústavu. Starší pachatel, který i přes svůj nízký věk má za sebou řadu kriminálních deliktů, skončil v policejní cele," doplnil Zámečník s tím, že policisté navrhnou jeho vzetí do vazby.