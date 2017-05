Řidič srazil na zastávce v Kyjově sedmiletou dívku a od nehody ujel, nadýchal 1,6 promile

před 1 hodinou

Řidiče, který ve středu odpoledne v Kyjově na Hodonínsku srazil na zastávce sedmiletou dívku a od nehody ujel, vypátrala policie. Nadýchal 1,6 promile alkoholu. Muž tvrdí, že alkohol požil až po nehodě. Na policejním webu to uvedl mluvčí Petr Zámečník. Podle něj se řidič osobního vozu s největší pravděpodobností plně nevěnoval řízení. Před ním zastavoval vůz a on se chtěl vyhnout srážce. Vyjel proto prudce vpravo do prostoru zastřešené autobusové zastávky, kde srazil stojící dívku, uvedl mluvčí. Muž však bez zastavení s poškozeným vozem z místa odjel. Zraněnou dívku záchranáři letecky transportovali do brněnské nemocnice. Muži hrozí až pět let vězení.

Pokračujte dál