Přesun nádraží v Brně? Klíčová studie se opět zpozdila, štěpí koalici na radnici

před 13 minutami

V květnu měl být po několika odkladech hotový klíčový dokument, který má rozhodnout o poloze brněnského nádraží. Se zpracováním dokumentu ale není spokojeno město ani kraj. Kvůli připomínkám ohledně napojení obou variant nádraží na systém MHD se termín zveřejnění studie posunul na srpen. Navíc štěpí koalici na magistrátu. Zatímco hnutí ANO tlačí na to, aby byla studie hotová co nejdřív, ostatní koaliční strany chtějí co nejdůkladnější posuzování dokumentu.

