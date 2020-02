Lednice zvažuje udělat z parku parkoviště. Nejde o kácení deštného pralesa, brání se

Je to klidný park plný stromů, kudy denně prochází řada místních. Vedení obce Lednice však zvažuje, že toto místo v těsné blízkosti Lednicko-valtického areálu, který je chráněnou památkou UNESCO, přemění na parkoviště. Část obyvatel se proti tomu bouří, vedení uklidňuje, že ještě rozhodnutí nepadlo. Projekt však už posoudila dopravní komise radnice a souhlasí.

Zámek Lednice je nejnavštěvovanější památkou na Moravě, jen loni tam zavítalo 312 tisíc lidí. Obec s pouhými dvěma tisíci obyvatel se tak obzvláště v sezoně potýká s velkým návalem turistů. Jedním z mála klidných míst, kde lidé takřka nenarazí na turistu, je malý park plný stromů v těsné blízkosti rozlehlých zámeckých zahrad.

Jenže vedení obce nyní uvažuje, že na tomto místě vybuduje parkoviště, které by mohlo sloužit i přijíždějícím turistům. Správce zámeckého parku, který s místem sousedí, takovému záměru nerozumí. "Já v tom nevidím smysl. Obzvlášť v letním období je Lednice zaplněná vozidly turistů a není potřeba do centra obce umisťovat další," říká Oto Bernad.

"Z historického hlediska byl park velmi dobře postavený. Byl vymyšlený tak, aby doprovodná zeleň, která prochází celou obcí, směřovala z Valtic do Lednice. Ve Valticích bylo sídlo rodu Lichtenštejnů a hlavní cestu, kterou jezdili z Valtic do Lednice, měli celou lemovanou zelení, aby v letním období, kdy jsou tady na jihu Moravy vysoké teploty, byli ve stínu a dobře se jim cestovalo," vysvětluje Bernad.

Místo se však využívá i nyní. Chodí tudy například děti, které vystoupí na náměstí z autobusu a jdou do jedné ze základních škol. "Určitě si mnozí, stejně jako já, v létě užíváte stín a příjemný vzduch mezi každodenními pochůzkami právě v tomto příjemném prostoru," napsala do facebookové skupiny Ledničáci Irena Lucká, která na úvahy vedení města upozornila. Tím spustila lavinu nesouhlasných reakcí i dalších místních.

"Zelené" parkoviště

Místostarosta obce Lukáš Dora (SPD) však uklidňuje, že obec se ještě k výstavbě parkoviště definitivně nerozhodla. Upozornil však, že s místem pro auta zde počítá už několik let územní plán. Vedení města tak podle Dory jen vzalo několik let starou studii a nechalo ji posoudit dopravní komisí radnice, která projekt podpořila. On sám tvrdí, že ještě nemá jednoznačný názor, zdali by na místě parkoviště chtěl. Rada o tom bude teprve jednat.

Navíc uvádí, že kvůli parkovišti by určitě nezmizel celý park. "Padlo by asi 20 metrů čtverečných keřů a jeden strom, který má průměr 10 centimetrů. To je celé kácení, které by tam proběhlo. Navíc bychom tam kolem dokola vysadili nové stromy. Tady se nebavíme o kácení deštného pralesa," nechápe obavy místních místostarosta Dora.

Podle něj by se jednalo o "zelené parkoviště". Podkladem tedy nebude žádný beton, ale zatravněná plocha s novodobými technologiemi. Místostarosta Dora navíc dodává, že v současnosti místo příliš využívané není. "Nikdy jsem neviděl si někoho v tomto parku hrát," říká Dora.

Pěšky stejně nikdo nechodí

Místostarosta ještě upozorňuje, že parkoviště přece nemusí sloužit jenom turistům, ale mohou ho hojně využívat i místní. "Lidi argumentují tím, že budujeme parkoviště pro turisty, přitom nechápou, že parkoviště slouží i pro místní, protože dnes fakticky nikdo pěšky do školy nechodí. Taková je doba. Je tady jenom moje přítelkyně, která nosí malou pěšky nebo vozí na kole, a pět důchodců, kteří jdou přes půl Lednice s dětmi pěšky. Ale střední generace všechno vozí auty. Tak je to prostě dané. Nikdo neudělá deset metrů pěšky," říká Dora s tím, že nové parkoviště by vzhledem ke své poloze mohlo sloužit třeba rodičům, kteří odváží děti do vedlejších základních škol.

O něco takového však někteří pobouření místní v diskusích nestojí, naopak chtějí auta dostat z obce. Například správce zámeckého parku Bernad uznává, že další parkovací místa pro turisty jsou v Lednici nutná, ale měla by být na okrajích města.

Proti takové myšlence se nestaví ani opoziční zastupitelka Klára Rothscheinová (Okrašlovací spolek Lednice). "Každé město, které má přetlak turistů, se je snaží dostat na okraj, kde dělá záchytná parkoviště. Odtud by mohla fungovat kyvadlová doprava, jezdit elektrobusy. Takovouhle myšlenku by všichni podpořili na rozdíl od vybudování parkoviště v centru, a ještě navíc místo zeleně. To opravdu nemohou myslet vážně," říká Rothscheinová.

Místostarosta Dora tvrdí, že ani vedení radnice by proti takové myšlence nic nenamítalo, ale momentálně prý není za hranicí obce prostor, kde by se mohlo záchytné parkoviště vybudovat.

Každopádně předtím, než by výstavbu parkoviště místo parku radní odsouhlasili, by chtěl Dora do diskuse zapojit i občany. Kdyby se ukázalo, že je velká část občanů proti výstavbě, pravděpodobně by ji nepodpořil. Sám k tomu zatím zaujímá neutrální stanovisko.

Podle něj to však není tak, že by občané stáli jednotně proti této myšlence. "Tady je dvacet nebo třicet kritiků na Facebooku, kterým se tento záměr nelíbí, ale já se bavím s dalšími čtyřiceti lidmi, kteří s tím problém nemají," tvrdí Dora.