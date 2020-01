Kdo nemyslí zeleně, prodělá. Rychlá móda už tak netáhne, zákazníky inspiruje i Greta

Hrozivé pracovní podmínky v továrnách, pálení neprodaného zboží, velké množství odpadu i emisí CO2, plýtvání pitnou vodou. Ne nadarmo bývá módní průmysl kritiky označován za jednoho z největších znečišťovatelů planety. Jak se však ukazuje, přehlížení obav svých zákazníků ze změn klimatu se už ovšem nemusí módním značkám finančně vyplatit.

"Nálada vedení v módním průmyslu zůstává plná úzkostí a starostí," uvádí nejnovější studie The State of Fashion 2020, kterou každoročně sestavuje poradenská společnost McKinsey & Company ve spolupráci s platformou Business of Fashion.

Upozorňuje na to, že na jednu stranu je trh s módou plný příležitostí k ziskům a radikálním inovacím, na stranu druhou ale globální ekonomický růst zpomaluje a konkurence je intenzivnější než kdy dřív. Cílem číslo jedna přitom přestává být pro řadu módních firem hon za růstem prodejů, nyní jde spíše o snižování nákladů spojených s investicemi z minulých let.

"Aby byly firmy schopné v tomto prostředí prosperovat, musí myslet strategicky, vylepšit svoje rozhodovací procesy a držet prst na pulzu spotřebitelské poptávky," zdůrazňují autoři studie, podle které je udržitelnost jedno z klíčových témat pro příští léta.

Textilní průmysl nadále představuje šest procent celosvětových emisí skleníkových plynů a 10 až 20 procent použití pesticidů. Praní, rozpouštědla a barviva ve výrobě jsou zodpovědná za jednu pětinu průmyslového znečištění vody a mikroplasty pocházející z oblečení tvoří až 35 procent všech mikroplastů ve světových oceánech.

Podle autorů studie je potřeba oslovit zákazníky, kteří jsou čím dál více znepokojeni tématem změny klimatu. "Zároveň je ale potřeba se vypořádat s různými trendy napříč mnoha trhy a kulturami. Jedna velikost nesedne všem," doplňuje zpráva.

Půjčování jako nový trend

Loni své udržitelné plány stihli představit giganti jako Zara, Adidas nebo LVMH. Módní řetězec Hennes & Mauritz (H&M) koncem minulého roku oznámil, že začne testovat půjčování oblečení. Zájemci si mohou v centru Stockholmu půjčit oblečení za 350 švédských korun (v přepočtu asi 850 korun) týdně, informovala agentura Bloomberg.

Řetězec tak následuje konkurenční firmy Banana Republic a Urban Outfitters, které loni začaly podobné služby poskytovat, a snaží se napojit na trh, jehož hodnota loni dosáhla jedné miliardy eur (25,3 miliardy korun). Také internetové obchody, jako je Vinted a Hurr Collective, expandují v Evropě s nabídkou prodeje nebo pronájmu použitého oblečení, připomíná agentura ČTK.

Nabídka H&M je omezena na kolekci 50 kusů oděvů a využít ji zatím mohou členové věrnostního programu firmy. H&M vyhodnotí program po třech měsících provozu a posoudí, zda ho dál rozšíří. Firma chce do roku 2040 dosáhnout bodu, kdy budou její emise skleníkových plynů negativní, tedy že bude schopna učinit kroky, které její emise více než vykompenzují.

Šéf firemního rozvoje H&M Daniel Claesson přitom věří, že o půjčovnu bude zájem, přestože někteří analytici předpovídají opak. Trend půjčování reflektuje i samotná studie The State of Fashion 2020. "Očekáváme, že tento trend bude pokračovat, i když v roce 2020 to bude stále nízký podíl na celkovém trhu," dodávají její autoři.

Šetrnější se snaží být i konkurenční řetězce. Například C&A šetří životních prostředí především na obalech.

"Naše výrobky jsou pro interní přepravu zabaleny pouze v případě potřeby, používáme přepravní bedny pro opakované použití, které se v obchodech vracejí do distribučního centra a opětovně se využívají," vysvětluje pro Aktuálně.cz Veronika Kovaříková z tiskového oddělení společnosti. V příštích týdnech hodlá C&A také postupně nahrazovat plastové tašky těmi papírovými.

Další z módní řetězců - společnost Lindex - se do roku 2023 zavázala snížit emise CO2 o 30 procent oproti roku 2017. "Chceme prodloužit životnost našich výrobků a využívat zdroje co nejchytřejším způsobem. Do roku 2025 bude 100 procent materiálů společnosti Lindex recyklovatelných nebo z trvale udržitelných zdrojů," popisuje Jana Hrušovská z marketingového oddělení Lindexu.

Společnost se chce dále zaměřit třeba i na snížení spotřeby vody a opětovné použití vody odpadové.

Uhlíková neutralita i vzdělávání

Ekologičtěji přemýšlí i trojlístek e-shopů Zalando, Zoot a AboutYou. První zmíněný se koncem loňského roku zavázal k uhlíkové neutralitě ve všech vlastních podnicích, logistických operacích a dodávkách zboží včetně jeho vrácení. "Závazek se týká všech pozemků, na kterých společnost operuje, balíkové přepravy a veškerých obalů," uvádí ve zprávě společnost.

Privátní značka Zalando Zign se zavázala k udržitelnosti nejpozději do sezony jaro/léto 2020. "Módní průmysl momentálně čelí řadě komplexních výzev. V Zalando si uvědomujeme, že jsme dosud měli svůj podíl na problémech, které toto odvětví přináší," říká šéf e-shopu Zalando Rubin Ritter.

"Mezi udržitelným jednáním a následným obchodním úspěchem vidíme jasnou souvislost - pouze ti z nás, kteří udržitelnost začlení do své obchodní strategie, zůstanou pro své zákazníky relevantní a v budoucnu si budou moci vybudovat konkurenční výhodu," dodává.

Důležitost udržitelnosti potvrzuje rovněž konkurenční on-line prodejce módy AboutYou. "V současnosti pracujeme na komplexní strategii udržitelného rozvoje a nesdělujeme ohledně toho zatím žádné detaily," vysvětluje pro Aktuálně.cz Nina Stoffel z tiskového oddělení firmy.

Zoot se podle svých slov zatím postupně snaží vylepšovat systém výběru zboží a jeho dodání, aby se předešlo posílání velkého množství produktů tam a zpět. "Dále je to pak důraz na udržitelnou módu jako takovou. Hlavní výzvy jsou zejména na úrovni edukace, protože mnoho lidí neví, jak tento trend uchopit," dovysvětluje za Zoot ředitel pro růst Robert Vojáček.

O co vlastně jde

To koneckonců potvrzuje také studie The State of Fashion 2020. Její autoři zdůrazňují, že je značný rozdíl v tom, zda zákazníci udržitelnost podporují jen teoreticky, nebo zda jsou skutečně ochotni za ekologičtější přístup zaplatit.

A těch druhých zatím skutečně příliš není, přestože jejich podíl pomalu stoupá. Podle průzkumu jsou ochotni připlatit si za šetrnost zejména mladí lidé, kterým jsou blízké názory 17leté švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové. Ta dokázala mnohé lidi ze své generace zmobilizovat k ekologičtějšímu přemýšlení.

Rozhodování, zda za udržitelnost platit více, komplikuje lidem nedostatek jasných informací a spotřebitelských nástrojů. "Zákazník si není jistý, co vlastně 'udržitelnost' znamená a jak se identifikovat s udržitelnými značkami," vysvětluje zpráva.

"Bohužel nic není černé a bílé, ve skutečnosti je zde i hodně odstínů zelené," vysvětluje zakladatelka organizace The Sustainable Angle Nina Marenziová s tím, že pro zákazníka je pak matoucí, jak některé firmy udržitelnosti prezentují. Z průzkumu prezentovaného studií mezi stovkou evropských firem vyplývá, že zákazníci jsou často ovlivňováni dezinformacemi nebo nedostatkem informací.

"Přesto jak se zvyšuje povědomí, roste i snaha o pochopení," doplňuje studie. Například vyhledávání výrazu "udržitelná móda" v internetových vyhledávačích se během let 2016 až 2019 ztrojnásobilo.

Realitou zůstává, že udržitelná řešení se dnes snaží nalézt již většina módních značek. Některé tuto možnost dokonce prezentují jako nový standard budoucnosti.

Co je to "udržitelná móda" Udržitelná móda klade důraz na omezení dopadů na životní prostředí během výroby oblečení a módních doplňků. Cílem je mimo jiné omezit používání chemie při pěstování plodin používaných k výrobě, omezení emisí CO2 (doprava) a spotřeby energií, efektivní nakládání s vodou, odpady i obaly, využívání recyklavných a recyklovatelných materiálů.

Ekologický trend se nevyhnul ani samotné módní bibli - módnímu časopisu Vogue, respektive jeho italské mutaci. Ta se rozhodla ve svém prvním vydání nového roku nahradit fotografie ilustracemi. Podle šéfredaktora Emanuela Farnetiho má pořizování módních fotografií po celém světě na životní prostředí negativní dopad.

A že nejde při focení o nějakou uhlíkovou maličkost dokládá šéfredaktor výčtem nákladů, které stála fotopříprava loňského zářijového vydání. "Zapojilo se na 150 lidí, bylo nutné využít zhruba dvě desítky letů a asi tucet cest vlakem. Čtyřicet aut v pohotovosti. Šedesát mezinárodních dodávek. Světla rozsvícená po nepřetržitou dobu nejméně deset hodin, částečně poháněná benzinovými generátory. Potravinový odpad ze stravovacích služeb. Plast k zabalení oděvů. Elektřina k dobíjení telefonů, fotoaparátů…," uvádí v prohlášení Farneti.

Novou strategii Vogue zaměřenou na ochranu životního prostředí podepsali editoři všech 26 vydání publikace z vydavatelství Conté Nast.