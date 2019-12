Fotbalová hřiště, kde vyrůstal Rosický, mají ustoupit novým bytům. Místní jsou proti

Foto: Jakub Plíhal

Kdysi tu jako sedmiletý hrál i Tomáš Rosický, který zde nastartoval svou hvězdnou sportovní kariéru. Nyní hrozí, že další talentovaní fotbalisté na hřišti SK Prosek vyrůstat nebudou. Klub kvůli chybějícím financím plánuje pozemek s fotbalovým hřištěm prodat developerům, kteří by zde postavili byty. Jenže místní další domy v už tak zatíženém místě nechtějí. Sepsali petici a doufají ve zvrat.

Na umělém trávníku se prohání asi padesátka malých fotbalistů, rozdělených podle věku do tří zhruba stejně velkých skupin. Zatímco jedni běhají mezi kužely a pod vedením trenérů dělají cvičení, které by mělo zlepšit jejich koordinaci pohybu, v druhém rohu hřiště skupinka malých školáků hraje tréninkové utkání a pravidelně se tak odsud ozývá jásot - to když se některému z týmů podaří vsítit branku. Na vše dohlíží také hrstka rodičů a prarodičů. Ti jsou však poněkud rozmrzelí.

Jejich dětem hrozí, že umělá tráva včetně vedlejšího fotbalového hřiště s přírodním trávníkem brzy zmizí a na části plochy vyrostou nové domy, které pomohou uspokojit vysokou poptávku po bydlení v Praze. Kopaná v místě, kde tehdy začínal v klubu ČKD Kompresory Praha i jeden z nejlepších fotbalistů české historie Tomáš Rosický, by tak nadobro skončila.

A to se rodičům pozorujícím své děti v areálu SK Prosek vůbec nelíbí. "Kdyby vedle bylo jiné hřiště, tak bych řekl dobře. Tamhle mají zastavět garáže, to chápu, to je prostě brownfield, ať se zastaví. To je pochopitelné. Ale tohle ne," nechápe jeden z nich.

Fotbalová akademie Praha, která zde trénuje a hraje své zápasy, má hned několik mužstev od předškoláků až po sedmnáctileté mladší dorostence, která se v pracovních dnech během odpoledne na hřišti postupně střídají. V době, kdy řada týmů působících v amatérských soutěžích má problém dát dohromady mládežnické celky, tak o dostatek dětí nemá nouzi.

Důvod, proč by zde měl fotbal skončit, je zcela jiný. Nedostatek peněz. V areálu SK Prosek se nehraje pouze fotbal, v hale zde trénují také volejbalisté, badmintonisté, basketbalisté či gymnasté. A oddíl se potýká s chybějícími financemi, které se projevují na stavu haly. Navíc je problém do ní kvůli časové vytíženosti vměstnat všechny oddíly zdejšího sportovního klubu.

"Nejsme schopni pokrývat hodiny sedmi vlastních oddílů. Z velké části nám cvičí na pronajatých hřištích, ať už v okolních školách, či v Letňanech. Udělali jsme si analýzu, kde jsme zjistili, že nejsme schopni ani z poloviny pokrýt jejich potřeby. Dokonce náš oddíl sportovní gymnastiky u nás necvičí ani hodinu. Je úsměvné, že se holedbáme vlastním oddílem, kterému v podstatě neposkytujeme zázemí," popisuje místopředseda SK Prosek Viktor Furman.

Čtyřicet let stará hala, přestože průběžně dochází k jejím opravám, dál chátrá. Klub na její rozsáhlou rekonstrukci nemá peníze, nemluvě o výstavbě úplně nové haly. Stejně je na tom i volejbalové hřiště a tři "doslova zoufalé" tenisové kurty. Nakonec i umělá tráva je už v takovém stavu, že se na ní nemohou hrát mistrovská utkání a fotbalisté na ní pouze trénují.

"V dnešní době není nikdo ochotný dávat peníze do sportu," naříká Furman. "Pokud nepřijde změna toho, co je ochotný dávat stát, tak za stávající situace, kdy jsou granty rok od roku nižší, může skutečně dojít k tomu, že na provoz nebude, pak se tam zhasne a tím to skončí," dodává místopředseda klubu se zhruba 700 členy.

Děti budou sedět doma

Aby k tomu nedošlo, přišlo vedení klubu s myšlenkou, že půlku velkého pozemku prodá developerům, kteří by zde mohli vybudovat byty. Za získané peníze by se pak dala postavit nová a větší moderní víceúčelová hala, která by uspokojila potřeby všech oddílů, které pod klub spadají. Doplatila by na to však fotbalová akademie, které zde hraje na základě nájemní smlouvy a nepatří pod SK Prosek. Hřiště, na nichž trénuje, by zmizela.

"Byla by to hrozná škoda. Jim to hrozně jde, jezdí na soustředění. Děti jsou úplně nadšené. Když to tady zruší, tak budou sedět doma," popisuje u hřiště žena, která třikrát týdně vodí na tréninky své vnuky. V nejbližším okolí již žádné jiné fotbalové hřiště není. Pokud by děti chtěly u kopané zůstat, musely by jezdit několik kilometrů daleko.

Rodiče se však domnívají, že v takovém případě by řada z nich se sportem skončila. Velká část fotbalistů na tréninky míří rovnou z protější školy. "Ne všichni rodiče by měli možnost třikrát týdně stát s autem před školou a vozit děti někam pryč na trénink. Počet dětí by se hodně osekal," myslí si maminka Kateřina.

Místopředseda Furman tvrdí, že člen vedení SK Prosek a šéf klubu nezávislé fotbalové akademie Karel Kapr oddíl rušit nechce. Údajně už jedná o tom, že by fotbalisté po prodeji pozemků trénovali na jiném místě v okolí. Mezi rodiči se mluví například o Čakovicích, padají však i jiné možnosti. "Tam nikdo z rodičů malých dětí jezdit nebude, tam možná budou jezdit třináctileté děti, které si sednou na autobus a jedou. Ale rodičům vyhovuje, že tu bydlí a mají zázemí tady," říká jeden z otců malých fotbalistů.

Nebouří se jen fotbalisté

Proti výstavbě však nejsou pouze fotbalisté, kteří by přišli o své hřiště. V okolí hned na několika místech podepisují lidé petici, za kterou stojí především opoziční politici. Za dva a půl týdne se na ní objevilo už zhruba 900 podpisů. Cílem je získat přes tisíc podpisů, tak aby se jí musel zabývat magistrát hlavního města.

"Chceme, aby to byl zvláštní bod na jednání zastupitelstva a probralo se to. Je to i příklad pro jiné městské části. Tohle nesmíme dopustit," říká předseda petičního výboru Milan Balahura, který je tajemníkem středočeské ČSSD a za stranu neúspěšně kandidoval na nižších pozicích jak v loňských volbách v Praze 18, tak letos do Evropského parlamentu.

Smyslem petice je zabránit ve změně územního plánu, ten současný výstavbu domů v areálu neumožňuje. Důvodů, proč lidé petici podepisují, je hned několik. "Já jsem tam taky hrál fotbal, tehdy ještě na škváře. Myslím, že to tady je už dost zastavěné. A tohle je snad poslední hřiště," říká majitel trafiky Michal Cener, v jehož obchodě se petice podepisuje.

Lidé zde na Proseku mají pocit, že tato část Prahy už další domy nezvládne. Nejenže v blízkém okolí nejsou takřka žádná hřiště, už nyní je podle nich navíc problém přihlásit se k lékaři na místní poliklinice, školy jsou přeplněné a doprava je zde zejména v ranních hodinách neúnosná.

Noví sousedé, kteří by se nastěhovali do plánovaných bytů, by tak mohli situaci ještě více zhoršit. "Infrastruktura je tu šílená," tvrdí u fotbalového hřiště maminka Kateřina, která sleduje svého syna během tréninku. "My jsme jeli s nemocným klukem na polikliniku půl hodiny, a to je to jedna zastávka. Autobusy tu pořád stojí," stěžuje si další žena.

Hektar bezplatně pro město

Špatnou situaci s dopravou, ale i školami si uvědomují i zástupci vedení městských částí Praha 9 a Praha 18 - Letňany, jejichž hranice protíná právě fotbalové hřiště SK Prosek. Právě jim je adresovaná petice, kterou lidé podepisují. O změně územního plánu se sice rozhoduje na magistrátu, hlas radnic však bude rovněž podstatný.

Místostarosta Letňan Ondřej Lněnička (ODS) říká, že radnice je ochotná o změně územního plánu s klubem diskutovat. Požaduje však splnění určitých podmínek. Trvá například na tom, aby bylo zaručeno, že v místě sport zůstane, a v případě prodeje developerovi chce, aby na místě nevyrostly pouze byty, ale také občanská vybavenost.

Z aktuální debaty mezi dotčenými stranami vyplývá, že klub by dvouhektarovou část pozemku prodal developerům, na dalším hektaru by vyrostla multifunkční hala a další část o rozloze jednoho hektaru by se bezplatně převedla do vlastnictví města, které by na místě zřídilo veřejné sportoviště v podobě víceúčelového hřiště.

Radnice chce však mít vliv také na to, co vznikne na dvou hektarech určených developerovi. "Chceme tam vlastnit určitou část pozemku nebo nebytové prostory, ve kterých bychom mohli poskytovat občanům služby například v podobě školky či ordinace lékařů," říká Lněnička.

Diskusi je nakloněný také místostarosta deváté pražské části Tomáš Portlík (ODS). Právě obyvatel této čtvrti by se plánovaná výstavba dotkla nejvíce. Změna územního plánu proto bude pro Portlíka přijatelná jen za splnění určitých podmínek. "Chceme vědět, jaké dopady to bude mít na dopravu a naši infrastrukturu, co udělá jednota proto, aby tam zůstal sport zachovaný, jak bude výstavba masivní, jestli to silnice utáhnou a jak se bude řešit případné navýšení kapacit škol a školek. To všechno budeme chtít slyšet," říká Portlík.